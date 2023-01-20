水煎包是中國街頭普通小吃，一九四四年秋天，我和母親住在江西玉山一條小巷子裡，父親跟著單位流動。我們家巷口有一個水煎包的攤點，走進走出都看見用汽油桶做的大煤爐上，大鐵鍋裡水煎包熱氣騰騰，攤主用鏟刀敲著鐵鍋邊緣，引起路人的注意，表示水煎包出鍋了。

我們家是農村出身，經濟水平一般，一直奉行三餐吃飽是最高標準，從來不買零食，所以來來去去經過巷口，香氣撲鼻，但從來沒有照顧過攤主的生意。我們也不知道鍋裡是賣什麼，看它兩面煎得黃黃的，母親和我就把它叫做「兩面黃」。

中國改革開放後，特別是一九九○年代我和妻子退休 後，市場出現許多新花樣，小吃城大廳四周全是各色各樣的風味小吃，我唯獨對水煎包情有獨鍾。看來五十年前的缺陷可以彌補了，我每次都到攤前點上一盤，九○年代開始時是一元錢十二個，夠我飽餐了。「兩面黃」這名稱已成我的歷史回憶。

離我們家十分鐘路程的三普橋頭還有一個露天市場，門口全是小吃攤，那裡也是我鍾情之地。我特別喜歡站在爐邊看水煎包攤主的操作過程，很想把那套本事學到手。

隨著時代發展，水煎包的價格與時俱進，但數量卻是與時俱退，一元不變，但數量減少，由十二個減至十個，再至八個，再一段時間退至六個。我到加拿大 後慢慢淡忘了，不久前和兒子通話，他有時也把水煎包當早餐；我打聽現在的價格，已經是一元兩個，且個頭越來越小，只有當初的一半大 。

住進老人公寓，年紀大了，嘴好像饞了。不久前發現YouTube 上有很多製作食物的節目，做水煎包的錄像教得很仔細，我把它看了好幾遍，仔細作了筆記，就興致勃勃地依樣畫葫蘆。

但是對發麵如何用酵母掌握不準，加之酵母存放時間過長，已近失效，麵糰變成硬邦邦的疙瘩，幾次試驗都沒有成功。我失敗了，再堅持試驗，兒子也給我拿來一些新買的酵母，終於有些改進，算是吃到自己做的水煎包，雖然口味還行，但我相信終會有令人滿意的一天。