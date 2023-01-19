我所居住的京郊西山下，隔一座牆就是國家森林公園，它是西山的生態保障，亦是西山的畫屏。一處山水的剪影，一道清爽的瀑布，一片清涼的綠蔭，都能讓人靜下心來感受時光的美好。每天黃昏，我都喜歡沿著一條小路上山，享受短暫寧靜的愜意。

特別是夏天，拐個彎一陣沁心的清涼襲來，走沒多遠，山溪從半山腰輕輕探出頭，像細細的銀絲帶飄飄灑灑。細小水珠，隨風而動，環繞山間，好一個「空山新雨後」，瀑布匯成一不大的池塘，荷花微漾，魚兒穿梭。

阡陌上，綠樹成蔭，偶爾有一、兩個遊人匆匆走過。抬起頭觸目遠山，煙霧繚繞，心馳神往，好像抬起手臂，就能觸摸到那些終年沒有人涉足的峰巒。這是站在巨人肩上的體驗，雲山之間披上瑰麗晚霞，宛如仙女自娛自樂。

印度 詩人泰戈爾（Tagore）說：「孤獨是一群人的狂歡，狂歡是一個人的孤獨」；如果反向推理，我獨自爬山也應算狂歡了。

西山似乎為了印證我的推理，使出渾身解數。那潺潺流動的小溪演奏著動聽的音樂，蟬聲時遠時近，林中的鳥兒也不時地歌唱著，這不正是南朝梁詩人王籍筆下的「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽」嗎？

我所得到的狂歡豈止這些，野兔和松鼠調皮地和我做捉著迷藏，幾隻大白鵝悠閒地在河塘裡划水，興起時唱起駱賓王的歌。

就連細小的石塊也體貼地為我按摩雙腳，路邊的雜草毛刺也讓我體會到披荊斬棘的快感。

不知不覺已經盤上了中層的峰路，腳下已有坡度，微微汗出。天幕黯淡，驀然回首，青山綠樹隱匿，花燈已經點亮了山下風景：俯瞰遠望，眼前疑似銀河落九天，曲裡拐彎幽晃，那就是北京 的五環，萬家燈火的溫暖。

西山的黃昏用它靜謐神祕，一掃一天的疲勞悶熱，與大自熱的親近像一次次精神世界的跋涉。瞬間，那遊走在山下人間煙火的孤獨，似乎不太濃了。