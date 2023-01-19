我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

西山幽境

根生

我所居住的京郊西山下，隔一座牆就是國家森林公園，它是西山的生態保障，亦是西山的畫屏。一處山水的剪影，一道清爽的瀑布，一片清涼的綠蔭，都能讓人靜下心來感受時光的美好。每天黃昏，我都喜歡沿著一條小路上山，享受短暫寧靜的愜意。

特別是夏天，拐個彎一陣沁心的清涼襲來，走沒多遠，山溪從半山腰輕輕探出頭，像細細的銀絲帶飄飄灑灑。細小水珠，隨風而動，環繞山間，好一個「空山新雨後」，瀑布匯成一不大的池塘，荷花微漾，魚兒穿梭。

阡陌上，綠樹成蔭，偶爾有一、兩個遊人匆匆走過。抬起頭觸目遠山，煙霧繚繞，心馳神往，好像抬起手臂，就能觸摸到那些終年沒有人涉足的峰巒。這是站在巨人肩上的體驗，雲山之間披上瑰麗晚霞，宛如仙女自娛自樂。

印度詩人泰戈爾（Tagore）說：「孤獨是一群人的狂歡，狂歡是一個人的孤獨」；如果反向推理，我獨自爬山也應算狂歡了。

西山似乎為了印證我的推理，使出渾身解數。那潺潺流動的小溪演奏著動聽的音樂，蟬聲時遠時近，林中的鳥兒也不時地歌唱著，這不正是南朝梁詩人王籍筆下的「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽」嗎？

我所得到的狂歡豈止這些，野兔和松鼠調皮地和我做捉著迷藏，幾隻大白鵝悠閒地在河塘裡划水，興起時唱起駱賓王的歌。

就連細小的石塊也體貼地為我按摩雙腳，路邊的雜草毛刺也讓我體會到披荊斬棘的快感。

不知不覺已經盤上了中層的峰路，腳下已有坡度，微微汗出。天幕黯淡，驀然回首，青山綠樹隱匿，花燈已經點亮了山下風景：俯瞰遠望，眼前疑似銀河落九天，曲裡拐彎幽晃，那就是北京的五環，萬家燈火的溫暖。

西山的黃昏用它靜謐神祕，一掃一天的疲勞悶熱，與大自熱的親近像一次次精神世界的跋涉。瞬間，那遊走在山下人間煙火的孤獨，似乎不太濃了。

北京 印度

上一則

豆蔻山系（上）

下一則

情迷百香果

延伸閱讀

《老照片說故事》終於看到北極光

《老照片說故事》終於看到北極光
老朱同學趣事（上）

老朱同學趣事（上）
嫁副總裁男友？范冰冰曬美照 無名指頂超大戒指

嫁副總裁男友？范冰冰曬美照 無名指頂超大戒指
秦剛美媒發文：中美穩定攸關星球命運 「大門已開不會關上」

秦剛美媒發文：中美穩定攸關星球命運 「大門已開不會關上」

熱門新聞

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00

一碗麵

2023-01-12 02:01
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

高跟鞋

2023-01-13 02:00

媽媽模特

2023-01-11 02:02
何奕佳希望能打造從吃到住的全方位有機生活。（攝影／沈昱嘉）

吃真食物、過綠生活 永豐餘何奕佳打造有機環保人生

2023-01-12 06:00

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚