《老物件情懷》甲骨文習作

一幅董作賓先生所書寫的甲骨文字。

家中有一幅董作賓所書寫的甲骨文 字，是多年前先父由台灣來訪時帶來的。他帶來不少幅字畫，此幅較特殊、難識，所以懸掛家中一隅牆上，以便天天打照面，勤能補拙，捕捉其字形字意神韻。

兒子曾指著這幅字問：「這些是什麼字呀？」我對著契刻文字及釋文，對他一一解釋，幅作中有一、二、三、其等字，較易識別，兒子倆正是「其」字輩，或許這是先父千里送來此幅書法 的原因吧。

這幅書法是董作賓於民國四十年（一九五一年）一月在台北所寫，他根據第四次發掘於陰墟的骨版原式摹錄，卜辭塗飾硃墨。這幅甲骨文，有錯落有致的刀痕、曲直交叉的線條、淳古可愛的象形、疏密相間的符號。它們掛在牆上，從亙古來到現代，卻也自得幽靜。

早前好友安老師贈我一本尊翁安國鈞老先生所撰寫的《詩聯三百集契》，這是中華甲骨文學會叢刊之三十八；雖僅一百八十八頁，卻是安老先生以書法藝術傳播甲骨文化的精華，內涵優美的文學語言，謳歌民族正氣，這本大作與家中董先生的文字遙相應和，這不正是我學習甲骨文的最佳時機？

安國鈞是書法名家，一九九○年在台中創辦了「中華甲骨文學會」，並擔任首屆會長，著有甲骨文專書約十本。這本《詩聯三百集契》於二○○六年出版，那時又值中國安陽殷墟申報世界文化遺產成功之際，他為甲骨文書法藝術寶庫增添了一顆燦爛的明珠。

安老這本集契，有詩歌百首、楹聯兩百副，皆以甲骨文寫出，藝術與實用並備，智慧與巧思兼具，更有古文與今字之對照，是我學習研究甲骨文藝術的入門書。

安老將甲骨卜辭中繁簡、大小、正反，甚至上下、左右移位等多種變化，以他古樸穩健的筆墨，將對聯、詩詞、佛經等原汁原味地展現出來。翻閱此集契，我不僅在學甲骨文，更在詩歌、對聯中游藝養心，在修齊治平兼問學。

寒冬裡，我將安老大作當古文欣賞，當字帖臨摹。展讀之際，感受到作者的才情、正直、以及推行文化救國的努力；臨摹之時，體會出甲骨文的象形創意，以及作者書法藝術的美感。

作者的甲骨文習作。

我將習作照相傳給親朋好友們，當作是年終佳節的祝福，竟得到不少回饋：「這是什麼書法？很新穎！」「好可愛的字，『酒』是左右反著寫呀！」「『心』真有兩心房、兩心室。」「『魚』就是畫了一條魚，魚頭、魚身、魚鮨、魚尾具在。」「『望』有一個漂亮的大眼睛！」「『逐』是人腳在豕（豬）後面追趕的樣子。」引來始料未及的驚奇與猜字，還有鼓舞的話：「你繼續認真地寫，我們認真地看和學！」

歲寒夜靜，展冊研習，這遙遠的、陌生的神祕文字，這曾刻在龜甲獸骨上的卜辭歷史，或拘謹簡陋，或壯偉宏放，與我有了親密的連結。