一九八○年代，中央五十五號文件決定摘掉右派分子的帽子，全國三百一十多萬右派分子，除了中央留下五個大右派當成樣板外，其他一律摘除。這一舉措對那些被套上帽子有二十二年之久的右派分子和家屬來說，簡直是特赦，無不為之慶幸。可是，我們村的一名由省財政廳下放來的右派，卻拒絕脫帽子，他叫黃海良。

我因為父親政治處分被株連，不得不上山下鄉當農民。一九七五年，在農村遇到被民兵押送來的右派分子黃海良，此人四十多歲，中等身材，經常穿一套紅色或藍色運動服，喜歡打籃球。可是農村沒有人跟他打球，他就一個人在鄉村小學的簡易籃球架下練投籃，身手矯健，投籃準確無誤，一看就知道是專業籃球運動員 。

因為地處偏僻的黃海之濱，窮鄉僻壤不搞政治運動，村幹部也沒有對他採取任何專政手段，與我們下放知青一樣幹農活掙工分。

相處長了，知道黃海良是從老家無錫轉來我們蘇北農村，接受貧下中農再教育 。此人心直口快，脾氣暴躁，操一口無錫方言，一句口頭禪常掛在嘴邊：「我現在一無所有了，只剩下一頂右派帽子和一肚子牢騷怨氣。」他常罵罵咧咧：「他娘的老狗！我本來就絕對正確，憑什麼給我套上右派帽子？」

他原是江蘇省財政廳的財經幹部，參加工作時才二十多歲，早在學校讀書時就是高校籃球隊中鋒球員，來到工作崗位，很快就加入了省府機關的籃球隊，仍是中鋒。他們經常與其他高校、部隊和工作單位的籃球隊展開友誼聯賽，賽場上，他一直是佼佼者。

一九六○年代，中蘇關係友好，大批蘇聯專家被派到中國幫助建設，中國給予特別優厚的待遇。當時中國實行計畫經濟，生活非常困苦，各項物資都必須計畫供應，特別是糧食，居民口糧每月只有二十三斤，幹部也只有二十八斤。可是派到各地的蘇聯專家，卻能放開肚皮吃飽飯。在南京的蘇聯專家所組成的籃球隊，經常與省府機關籃球隊比賽，打了半場，省府隊的隊員就再也無力與人高體壯的蘇聯專家隊繼續打下去了。

一九五七年在反右運動中，黃海良從他親身體驗吃不飽飯、打不動球的感受出發，發洩了一則心中不平的意見：「蘇聯專家吃飯不上計畫！」

他以為他的意見只是生活問題，並不是重大的反黨、反社會主義的政治問題，但在小組討論會上受到狠批，他堅決不認錯，還振振有辭：「老子本來就沒有說錯！蘇聯專家吃飯不上計畫，這是事實。」殊不知省廳領導把問題提高到破壞中蘇關係的高度，在大會上公開批鬥，大會結束後他被套上了右派帽子，給予開除公職的處分，押送家鄉農村勞動教養，交群眾監督改造。

黃海良的厄運從此降臨，家庭破裂，妻子分居，兒子與他這個右派分子的父親斷絕關係，他自暴自棄成為無業遊民 ，打擊很深。

黃海良罵罵咧咧的習慣屢教不改，特別是一九六○年七月以後，蘇聯與中國關係惡化，召回了全部專家，更加證實了他絕對正確。他說：「即使老子當時是破壞中蘇關係，現在這些狗屁專家全部撤走了，中蘇關係還需要我老子來破壞嗎？老毛就不應該拍俄國熊的馬屁！」

好心的地區幹部為縮小影響，一九七五年又將他從無錫鄉下轉到了蘇北農村。來到蘇北，逢人便講：「我在無錫被勞動教養已經十幾年了，現在又把我弄到蘇北鄉下來改造。」接著又把他的口頭禪「一頂右派帽子、一肚子牢騷怨氣」搬出來。

兩年後，到了一九七八年，中央摘除全國三百多萬右派分子的帽子，需要該右派分子所在地的行政部門出具文書，讓右派分子簽字，才算完成全部程序。

本村支部書記周某接到鄉政府的指令，讓黃海良簽字，可是黃無動於衷不理睬。自此以後，黃的精神好像變了，經常臥床也不出工，周書記只好如實向上回報。因為只要還有一個右派沒有簽字，本地區都不能算完成任務。

在上級的壓力下，周書記不得不多次跑到黃的住處，十分懇切地跟他說：「別人對於摘掉右派帽子都歡天喜地，你為什麼高興不起來呢？你簽字就可以回家與家人團聚了。」恰恰這句話刺痛了他的內心痛楚，他不無怨恨地說：「我已經一無所有，家庭沒了，妻離子散，還團聚個球！現在只剩下一頂帽子和一肚子怨氣，陪伴我這一生，這個帽子我要帶著下棺材。」

後來去醫院檢查，黃海良已經罹患肝癌，而且到了晚期，半年以後，黃海良真的帶著他的右派帽子離開了人世。