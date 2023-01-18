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購物狂

李廣怡

有次我穿了一件套裝，那天下班回家，媽媽問我：「小妹，妳昨天是不是領薪水？」我說：「是呀！」媽媽再問：「錢呢？」我回答：「穿在身上。」

我是個名符其實的購物狂，從小到大，一直如此。大專畢業後，爸爸叫我找工作，他對我說：「我要妳求職，倒不是要妳賺錢來養活自己，或是來孝順父母，只是希望妳用薪水買些自己喜歡的東西，我現在還養得起妳。」我是個孝順女兒，聽爸爸的話，所以每次拿到薪水，兩天之內就花光了，我特別愛買衣服、首飾和鞋子。

等到我成家後，壞習慣仍沒改，我喜歡款式都是很寬鬆的，老公常說：「妳不用買那麼多衣服，只要買幾個不同顏色的帳篷就可以打發。」

有次在換季打折時，因為便宜，我買了一雙涼鞋；第二年又看到一雙涼鞋價錢不錯，便買了下來。等到鞋子寄到家，覺得十分眼熟，去鞋櫃看了看，原來和我去年買的那雙涼鞋一模一樣，而且至今沒穿過。

如今網購方便，更增加了我的購物欲，這時老公又說話了：「早知如此，就應該買UPS股票，難怪這個公司不倒，有妳這種客人在支撐。」

今年我過生日，老公對我說：「妳自己買妳喜歡的禮物吧！免得我買的妳不要。」我說我想買幾個銀戒指，他說好。我上網挑了挑，等到要付帳時，才發現自己選了十二個，老公聽了大笑，他說：「妳只有十根手指，去掉婚戒那根，只剩九根，哪有那麼多手指可以戴？」我說：「那就換著戴吧！」接著他說：「跟上次一樣，妳買了五雙靴子，別忘了，妳只有兩隻腳。」

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