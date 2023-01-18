《老照片說故事》宰殺巷

法國盧昂的「宰殺街」。

法國北部諾曼第地區的盧昂（Rouen），是法國第四大城，天主教堂巴黎聖母院因「印象派大師」莫內以同一景點、不同光照畫出二十九張畫作，因此名聲大噪。

在一五二五年建造的大時鐘附近徘徊時，發現一條很美的街道，上面掛滿花傘，讓整個巷子變得生動活潑，後來發現巷名竟然叫「宰殺街」（亦稱謀殺街Rue Massacre），令人驚訝。

大約十三世紀，那時街道名稱多以當時的商品或產業命名，rue Ganterie手套業者多，ruedes Bonnetiers為帽子街，而美麗的巷子─宰殺巷，謀殺的不是人類，而是動物，亦可以翻譯為肉店街（Butcher’s shop）。多年後因拿破崙的禁令，一八一○年起改在城市外圍宰殺動物，這也是屠宰場的由來，一九三三年在Grammont格拉蒙區設立新的屠宰場。

盧昂也是聖女貞德犧牲之地，當年法國被英國 占領，她幫助解放奧爾良。勃艮第公爵為了贖金而出賣了貞德，她遭受火燒而死，後來政府在她受難之處建了一間造型奇特的博物館 紀念她。

第二次世界大戰一九四○至一九四四年期間，盧昂被德國 占領，戰爭時城市百分之四十五遭到破壞。諾曼第登陸後，加拿大軍隊在八月拯救了盧昂人民。旅遊時趁機複習歷史，獲益良多。