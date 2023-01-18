還是小學三、四年級的時候，放暑假的前幾天，姊姊興奮地說：「我有好消息和壞消息要告訴你，想先聽哪一個？」我說：「先說好消息吧！」「暑假我們要去北京 了，」她有些手舞足蹈。「太好了」，我高興地把姊姊緊緊抱住。「可是，還有一個壞消息呢！」姊姊露出焦慮表情，「我們又要見到老虎了」。

「老虎」是我們給住在北京的老姨取的綽號，大概是因為老姨和老姨夫都是軍人出身，所以不但嚴管自己的孩子，我們這些幾年見不了一次面的親戚小孩，倘若不聽話，他們也不會有好臉色，孩子們都有些怕。

他們最早是住在一間非常老舊的筒子樓，房間很小，每次我們一家人去拜訪，也不知道老姨是怎麼安排我們住下的。

去北京的第二天，表哥就偷偷帶著我和姊姊「領略」一下他家附近的「煤堆」。三個人玩得有些忘我，竟然錯過了晚飯時間，於是伴著夜色，歡快地回家。

不出意料，迎接我們的是老姨的凶狠目光，我和姊姊不可避免地受到責罰，表哥也因此挨了皮肉之苦。

好在老姨夫和善許多，他常帶著我到他所在的工廠，邊送貨邊開著電瓶車兜風；下班後也總是為我和姊姊帶冰棍回來，還總是不忘記要「表演」一番，他操著濃重的山西口音說：「冰棍，沒買！」當我和姊姊露出極失望的表情時，他就會瞬間變出兩支冰棍，但總是沒有表哥的份。

後來我和姊姊長大了，北京逐漸成了我們一家人的第二故鄉，老姨竟變得和藹可親多了。表哥考上大學後，老姨也不像小時候那樣嚴厲的責罵孩子，每次見到我們，她總會問我和姊姊工作及學習的事，一旦說到找對象，又是一副語重心長的樣子，她嘆道：「要是能找個軍人，還是比較靠得住。」

有時老姨開懷大笑時，就會露出缺齒的嘴巴，我們暗中調侃她：「老虎沒牙了，不咬人了。」

父親常出差去北京，通常忙完公事都會去老姨家，老姨夫總向父親抱怨：「下次來了就住家裡，不必再花旅館 錢。」

那時候，他們搬到一幢臨京包鐵路的高層住宅，因為老姨是我們眾多親戚中唯一住在北京的，所以通常大家一到她那裡，都會享受到免費的住宿、餐飲、北京市區旅遊地圖、交通路線指引、醫院掛號指南和緊急聯繫等，類似外地駐京辦的一切服務。

每次我從北京坐綠皮火車回內蒙古，也總會從飛馳而過的車窗中，特意去尋找鐵路旁那間小屋透出的溫暖燈火。那一刻的感受，彷彿離開一個家回到另外一個家，老姨家漸漸也變成我在異鄉的唯一依靠。

女朋友第一次到北京，沒錢安排她住旅館，只能硬著頭皮去敲老姨家的門。「多漂亮的小姑娘啊！就住這裡吧！」第一次見面，老姨沒有半點拒之於門外的意思。

大學同學的親戚到北京買小麵包車，想回內蒙跑運輸，臨交錢時還差兩千元，走投無路找我來想辦法，於是第一個又想到老姨一家。老姨聽後二話不說，開始翻抽屜，找出兩、三個舊存摺來，「老趙（老姨夫），你看看這兩個存摺裡有沒有兩千？牛牛同學的親戚等著急用（牛牛是我的乳名）。」

四年前，也是疫情 爆發前的頭一年，我到北京出差，每次回國，朋友的應酬又開始沒完沒了。那年剛好是中秋節，公司發給我好幾盒月餅，我帶不走，在北京我唯一能想到的就是老姨和老姨夫了。

我先打了一個電話給老姨，電話是老姨夫接的，我聽到老姨夫對著老姨大聲喊著：「是牛牛，牛牛從加拿大回來了。」

剛掛電話，客戶的電話就打來了，說晚上有個酒局：「陳總你得來啊！」我很為難，剛答應了老姨說我要過去，這兩盒月餅還在我手裡呢！可是這個酒局關乎我的生計，無法推脫。於是我馬上叫了一個「閃送」，讓快遞幫我送過去，我順手寫了一張字條，寫著「老姨、老姨夫，晚上突然有應酬，實在抱歉，不過去了，給您們送上兩盒月餅，祝您們中秋快樂，牛牛敬上。」

快遞剛送走，我準備去赴宴，看了看時間，突然改變主意，心裡還是想去看看老姨和老姨夫。又見到了他們，兩人都蒼老許多，他們很驚訝，說：「剛才有人送來兩盒月餅，還有張字條說你不來了，怎麼就又來了？」我說：「來看看您們，馬上就走！」

那是我最後一次見到老姨和老姨父，屁股沒坐熱就急著走了，卻是為趕一個什麼狗屁酒局。人生就是這樣，忙忙碌碌中，浪費了太多時間給不必要的人、不必要的事。

還好那天臨走前，我給了老姨一個緊緊的擁抱，她佝僂的身軀微微顫抖。在她眼裡，我可能只是她無數窮親戚中的一個，我曾經不厭其煩地麻煩過她，但是她卻是我唯一的老姨。我的眼眶濕潤了。

老姨夫執意要送我出去，老人已經將近九旬了，身體仍硬朗，我過意不去，想說就別送了。他看出了我的心思，淡淡地說：「沒事，我順便去拿報紙。」從小他就這樣和我說，每次我去他家，要離開時老姨夫都會送我，我一推辭他就會說：「下樓順便去拿報紙」，但天下哪有那麼多報紙可以拿呢？

那天，老姨夫和我小時候到北京一樣，囑咐我過馬路要小心，注意看車，他反覆問我要去哪裡赴宴？然後不厭其煩地告訴我，其實是可以坐公交車，很方便的。我知道老人家節省，沒有打車的習慣，本想推脫，但心一軟，決定還是順從老姨夫一次吧。

我上了車，老姨夫和我揮手，我從車窗中依然可以看到他遠遠地目送著我，腰板直挺挺的，彷彿像是一位駐守邊塞、魁梧偉岸的哨兵，我居然忘記也給他一個擁抱了。

日前和父母通話，說起老姨和老姨夫因為疫情雙雙離世，父親傷感地說：「以後再去北京，也變得沒啥意義了。」

對我而言，海外漂泊多年，身如不繫之舟，常需抱著一種「吾心安處是吾鄉」的心態去面對生活。 但每每夜深人靜，卻總能想起北京那個遠方的家；兒時在北京和姊姊、表哥一起爬過的煤堆；老姨夫的「冰棍，沒買」和「送送你，順路去拿報紙」；老姨說的「軍人還是比較靠得住」，然後露出少牙卻依舊燦爛的微笑。

這個世界，總會帶來和帶走一些真誠、正直、善良且無私的人，我竟不能自已。

人的離世，或許不過算是短暫的分別吧。只是思念和被思念的人，總會在傾述了所有生命中共同經歷過的種種過往後，難免都會有些傷感罷了。就像諸葛亮在《出師表》中，最後寫給幼主劉禪的那幾句話一樣：「今當遠離，臨表涕零，不知所言。」

老姨和老姨夫，或許這也是我最想和你們說的話，願你們安息。