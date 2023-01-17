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《老照片說故事》美國舞廳

文、圖／楊炳康
美國的舞廳。
美國的舞廳。

說起跳舞，抓住青春的尾巴，我是退休後才學習的。年輕時，當時中國沒有改革開放，跳舞屬於資本主義的東西，是被禁止的；退休後才學了社交舞，例如三步和四步、拉丁舞、吉特巴、倫巴、恰恰等，用來鍛鍊身體。

後來跟隨女兒來到美國肯德基州路易斯維爾市，也想跳舞，和朋友一起找了一家位在二樓的舞廳。是俄羅斯人開的，底下門口買票，環境優雅，雖然沒有樂隊演奏和歌星演唱，但有很好的音響和燈光。

舞廳人不多，兩邊都有沙發椅子和小圓桌，還免費提供飲料和小吃零食，採無限量供應，門票只收每人五元美金。舞廳老闆有時也辦培訓班，請一些老師來示範和指導，有時會請小朋友表演芭蕾舞，很熱鬧，後來我請女兒和女婿也來舞廳玩。

在舞廳中，我碰到一個會說中文的老美，他中文說得不錯，年輕時在台灣當美國駐軍，後來中國與美國建交後，美軍撤出台灣。我稱讚他中文說得很好，他說：「Just so,Speak a little bit，」很謙虛，意思是：就這樣，講一點點。

說起舞廳，不禁想起上海的「百樂門」舞廳，如果學會跳舞，一定要到百樂門體驗，不然會是很大的遺憾。

以前百樂門下午場門票是一人五十元人民幣（下同），進門有門房拉門，白天也放音樂，中間一小時有樂隊演奏，只給一罐飲料，舞廳不大，但有兩層，人也多。

百樂門晚上門票當時大約底層大廳一人三百元，第二層花樓兩百元，包廂貴一些。從開場到結束，都有歌星演唱和樂隊演奏，氣氛不一樣，但有時人擠人，是狂歡的好地方。

最近幾年疫情爆發，沒有去過舞廳，等疫情過後有機會再去，和老伴繼續享受幸福的晚年。

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