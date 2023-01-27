《老照片說故事》孫女果果

孫女果果到奶奶家，忙著到處翻東西。

孫女果果兩歲，開始學說話了，大部分是咿咿呀呀的自編語言。我給她看我一歲時的照片，她用手指著說：「妹妹。」我給她看兒子上學時的照片，她指著說：「哥哥。」臥室門上掛著兒子的針織布照片，有真人大小，是公司獎勵優秀員工的紀念照，她時不時拉我到臥室，仰望著照片，比手畫腳地告訴我說：「爸爸。」

果果第一次到奶奶家，站在房間中央好一會兒都不動，眼睛骨碌碌地轉，小腦袋瓜可能正在好奇，在托兒所或在爸爸家，地上是硬硬的木板條，奶奶家的地上卻是毛絨絨的；兒子告訴她：「這是地毯。」說著在地毯上盤腿坐下來，她立刻跑過去坐在爸爸的懷裡，化繁為簡地說：「毯。」

在奶奶家熟悉了，果果又開始活躍起來，她像一個小小檢察官 ，所有能搆著的東西都搆了一遍，能拉出來的抽屜都拉出來，能打開來的櫃門都打開來，能倒出來的東西都倒出來，檢查完的東西，就放在原地不管了。

我平常設定鬧鐘在早上七時，果果離開後，鬧鐘一聲也不吭，直到吃晚飯時才忽然叫起來，原來是果果動了手腳。有一天晚上，我忽然發現外面的門廊燈亮著，我從來不開這個燈的，怎麼回事？一想這也是果果的手筆，她周六來時，打開了這個燈，直到周一我才發現，門廊燈亮了兩天兩夜。還有一次發現果果的小手黏黏的，問她也說不清楚，原來她發現了洗手間的凡士林，就學著大人的樣子，物盡其用了一番。

果果對公寓的百葉窗簾也很感興趣，每次來都拉上拉下。後來我就把窗簾拉上去一半，讓她搆不著。可是她想出辦法踩著凳子，搆到窗簾繩又把簾子給拽下來，拽得簾子一邊高一邊低，東倒西歪，她還很負責任地跑去告訴我說：「奶奶，down（窗簾又掉下來了）。」讓我哭笑不得。

後來奶奶也有了應付小檢察官的經驗，基本上是在她小手能搆著的地方，都放上不怕亂扔亂動的物品和玩具；不能亂扔亂碰的東西，就放在她小手搆不著的地方。她要來之前，所有的電插門都蓋上塑料蓋子，廢紙簍都放進衛生間，衛生間鎖住。等小檢察官來了，任她鳥飛魚躍，怎麼翻東西都不怕。

裝玻璃杯碟和碗盤的兩個抽屜，不好換地方放置，我就盯緊點不讓她去動，東西摔碎了不要緊，扎傷了怎麼辦？聰明的果果很快就發現我不讓她動這些玻璃玩意兒，於是她設計了一個遊戲和我玩。她專等著我過去的時候，作勢拉開裝玻璃器皿的抽屜要拿東西，等我過去和顏悅色地說：「寶寶乖，不拿這個」的時候，她就乖乖地把手裡的東西交給我。等我接過來放在台面上時，她就再拿出一件；就這樣一件一件的把東西全拿出來，直到最後抽屜裡東西都擺在台面上了，這時她就像沒事人一樣走開了。我心中暗笑，這是小耗子逗貓玩呢？

我為她準備零食時，果果尋味而至。她先是仰頭望著我，像小狗狗一樣在腳邊圍著我轉，後來乾脆踩著我的腳，抱著我的腿，拽著我的胳膊，迫不及待地要爬上身來。

感受到那小手小腳的爬動，我心中湧起暖暖的柔情，曾經讀過的詩句緩緩響起在我耳邊：「哦，妳這嫩嫩的常春籐！沿著老樹攀緣而上……哦，妳那小兔、小鹿般亮晶晶的眼睛！有誰看見能不動容。」