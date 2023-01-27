海南島三亞市的「鹿回頭」來自一個久遠的故事，相傳在遠古時代後期已經有了人類活動，有一個殘暴的峒主想用鹿茸做藥，強迫黎族青年阿勇上山獵鹿。

有一天，阿勇看見一隻豹緊緊地追趕一隻花鹿，阿勇拿起箭射死豹後，繼續追趕花鹿，越過數十座山、跨過數十條河，從五指山一直追了九天，到了現在的三亞市一個半島盡頭的珊瑚崖上，花鹿面對茫茫大海再也無路可走。

正當阿勇拈弓搭箭準備射殺時，花鹿突然回過頭變成一個黎族少女，並含情脈脈地望著他。阿勇一見傾心，便與黎族少女相愛結為夫妻，勤勞的小倆口在這塊土地上定居下來，耕織、狩獵，並繁衍子孫，天長日久把這裡建成了黎族山寨。從此，半島的珊瑚崖得名「鹿回頭嶺」、村寨就叫「鹿回頭村」，半島上的五座山被稱為「情山」，「鹿回頭」也就成了半島的名字。

仙鹿回頭是海南黎族風俗文化的源泉，與廣西的「劉三姐」、雲南的「阿詩瑪」並論為三大少數民族的愛情傳說。一九八九年三亞市政府根據這個傳說，在半島上建了「鹿回頭山頂公園」，傳揚公園的神奇和「南海情山」、「黎族聖山」、「生態之山」等美名。情山的兩百七十五米高峰頂，是觀賞南國海景的最佳處，三亞市全景能盡收眼底，還能觀賞從北向南呈倒「丫」字形的三亞東西河口入海的壯麗景觀。

現在鹿回頭山頂公園有情愛文化園、北亭觀景台、鹿苑、順風台、紫氣東來等景點。島上的「一見鍾情」、「海誓山盟」、「海枯不爛石」、「愛」、「月老」等一系列石刻，和「連心鎖」、「夫妻樹」、「仙鹿樹」等景物，處處展現著情愛文化的主題。

山頂的西麓還有一塊一劈兩半的巨石，傳說是花鹿女等待打獵的阿勇歸來後化作的「相伴石」。每年舉行的天涯海角國際婚慶節，國內外的情侶紛至沓來，山頂公園成了表達海誓山盟、永結同心的地方。

如今公園闢有黎族民俗文化長廊、黎族村寨風格的「玫瑰抱」和黎族歌舞表演場地等。中秋之夜，在鹿回頭公園和天涯海角風景區舉行豐富多彩的遊園活動，有傳統的民間舞獅大會、月餅展銷大會等。

當代詩人張舉的詩《鹿回頭》：「天涯芳草綠茵茵，絕代佳人何處尋。至今鹿女回眸處，白雲碧海繞香魂。美人無意留蹤跡，多情自有後來人。千般功業成糞土，一段風流萬古存。」

澳門 知名人士馬萬祺有詩云：「人生莫負海南遊，五指山高景物優。最愛鳳凰臨寶地，三亞難捨鹿回頭。」中共 元老董必武也曾賦詩讚頌：「海聞龍擺尾，山見鹿回頭。」充分揭示了鹿回頭半島在海南旅遊業中的地位及其「愛」的主題。

十五米高的《鹿回頭》石塑作為三亞市城雕，矗立在公園的最高峰，代表五千多年的海南黎族神化的傳說，不僅得到一百多萬黎族同胞的認同和敬仰，也獲得各族民眾的廣泛讚許。鹿回頭的傳說已成為三亞的象徵，因此三亞市被稱為「鹿城」，特別值得年輕人親臨遊覽。