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家家有本難念的經

黃思義

下了班，她來到酒樓的停車場，繞了幾圈才在角落找到一個車位。她今晚參加高中同學聚會。這麼多年來，還保持和她聯繫的女同學已經不多，她匆匆推開包廂的門，其他四人都已到齊。

「不好意思，快要下班時有突發事故耽擱，所以遲了。」她一一道歉。她坐下後，大家又繼續談話。坐在她對面的露西說：「我先生剛開了第三家超市。」「那很好啊！生意蒸蒸日上。」「可是那超市的持牌人不是我們。」「怎麼說？」「給小三的分手費啦。」露西嘆了口氣。

莉莉苦著臉從手機中搜尋出一張照片：「我更慘！妳們看，這是我從老公的手機翻拍出來的。」照片中，一對男女摟在一起站在帆船酒店前。「那不代表什麼呀。」「他說去公幹，卻帶著祕書到杜拜度假，妳們說是什麼？」

見每個人都心事重重，蒙娜轉過話題，低聲問她：「妳先生還在商場做保安嗎？」「是的，老員工，大家都熟悉，什麼地方工作都一樣。」她轉過頭，正想和艾梅說話，一眼瞥見艾梅的那枚大鑽戒。艾梅見她注視著自己的手指，得意洋洋地告訴她：「這是我兒子約翰買給我的，他很能幹哦，還在念高中就懂得賺錢。」還沒說完，艾梅的手機響了。接了電話後，艾梅臉色大變，她意識到事態嚴重，急著問：「發生什麼事？」「警察…約翰…在醫院。」

醫院就在酒樓附近，一班人趕到醫院時，見到幾輛警車停在醫院門口。她意外地在走廊碰到她的丈夫。「妳怎麼來了？」「艾梅的兒子不是受傷來這裡嗎？」「啊！妳是說約翰嗎？還在急診室裡，警察還在做筆錄。」她和艾梅匆匆走進急診室，值班醫生見到她，詫異地問：「妳下了班還回來幹什麼？」

約翰上周剛過了十八歲生日，算是已成年。她們總算摸出了頭緒，約翰在商場的廁所做毒品交易，可能和同夥分贓不均，發生了衝突，被對方刺傷；她當商場保安的丈夫剛好巡邏經過，報警處理。艾梅聽後，嚇得幾乎昏厥癱瘓，她扶著艾梅走出急診室來到停車場，露西和莉莉急忙圍了上來；當大家釐清出事故的來龍去脈後，都搖搖頭不知要說什麼好。

這次的同學聚會，她感觸良多，露西和莉莉雖然幸運地嫁入豪門、飛上枝頭，外表光鮮，可內心有苦說不出。五人中，艾梅最漂亮、命運卻最坎坷，高中一年時懷孕後就退了學，生下約翰後，這十八年來不知換了多少工作和男友；如今約翰在外面踏入歧途，艾梅竟一無所知。

自己出身寒微，為爭一口氣出人頭地，靠著堅持苦讀，熬出一個醫學博士學位，同時背負巨額學貸，不知何時才能付清？蒙娜一直在一家超市做收銀員，安分守己，目前還是小姑獨處。她不知在她們之中，究竟誰最幸福？她不禁想起小時候常聽到的那首「家家有本難念的經」，歌詞的內容，不正是她們目前的寫照嗎？

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