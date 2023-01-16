許多人說一個人的飲食習慣及口味都是小時候培養出來的，不論走遍天南地北，家鄉味永遠是自己心中的佳餚。我的母親是湖南沅陵人，她是賢妻良母，尤其能燒一手地方好菜，親朋好友來訪，對母親的廚藝都是讚不絕口。

有一道菜叫「小炒風乾牛肉」，是我們一家人的最愛，父親稱作是下酒菜，我們幾個孩子稱是年節菜，因為不是隨時都有得吃。小時候只會品嘗，不曾過問怎麼烹調，來美國後又忙著讀書、工作，廚房事是越簡單、越快捷越好，那些小時候的家鄉味早已拋諸腦後。

最近上網查看食譜 ，偶然看到了「小炒風乾牛肉」家常做法，不禁勾起童年回憶，也對這道菜徒生想念，恨不得立刻下廚炮製一番。牛肉要風乾，母親會把牛肉掛在屋簷下，晾了三、四天，風乾後拿進廚房切成長方形的薄片，添加料有蔥、薑、蒜苗和辣椒。

做法並不難，牛肉先用水燙煮十分鐘，然後撈起備用，鍋子燒熱放油爆炒辣椒、蒜、薑，再放入牛肉及蒜苗大火翻炒，最後添加醬油和鹽，炒好裝盤；紅紅綠綠的煞是好看，很有嚼勁，可以說色香味俱全，也十分下飯。

提及這道菜不由想起一段往事。我念小學一、二年級時，和家人進餐，大我兩歲的哥哥和我同時覬覦這道菜，哥哥把它挪到自己面前，可以就近取食；我坐在對面也不甘示弱，站起身來又把它拖回到自己面前，一來一往互不相讓。母親見了很生氣，認為我們兩人毫無教養，立即命令去大門口罰跪。

兩人不敢抗命，擱下碗筷，乖乖地跪在榻榻米的玄關上，適巧父親的好友鍾叔叔來訪，看見兩個娃兒跪在門口，連忙詢問是怎麼回事？哥哥和我哭喪著臉搶著回答：「媽媽處罰我們。」鍾叔叔一向疼愛我們兩兄妹，他馬上說：「沒事，沒事，我會為你們求情的。」看在鍾叔叔的情面上，母親也不好堅持下去，終於叫我們起來，回到飯桌前繼續用餐，這一來，我們再也不敢在飯桌上撒野了。

時過境遷，小時候這一幕烙印在記憶裡，久久未能忘懷，如今父母親及我們敬愛的鍾叔叔先後作古，他們的恩愛及教養影響至深，這一道普通的家常菜，對我來說卻有著不尋常的意義及無盡的懷念。