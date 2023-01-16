最近看到一個基督教雜誌主編寫的文章，說他們家從小的起床號，是母親用家裡的風琴彈奏古典音樂進行曲，這麼高水準的叫法，怪不得他們手足不是醫師就是院長、總長或主編。

孩子還小時，為了早早叫醒他們，把他們送到幼兒園後好趕去上班，外子特別買了錄放影機，放上卡通片，他們聞聲起床，在卡通人物的對話和我的督促下，刷牙洗臉用早餐。

記得中學時，女同學們聊起弟弟怎麼調皮，母親叫弟弟催她起床，弟弟竟用抹布放在她鼻子前，硬是把她臭醒；還有人的弟弟是把冰塊塞進她的衣服裡；有個同學甚至說，她的弟弟動口不動手，只是大叫「有蛇」或者「著火了」。

我教書時有次開班會，大家討論怎樣可以不遲到？有個同學說，大概是夏日炎炎正好眠，她用三個鬧鐘，每個間隔兩分鐘都吵不醒，希望學校體諒學生體質的差異，不要處罰遲到的人，因為遲到總比不到好，她這個歪理逗得大家拍手叫好。

還有學生說，因為父母在夜市擺攤，睡得晚也起得晚，所以無法叫她起床，她都是靠她的好友每天早上打電話叫醒她，三年如一日。這樣忠心耿耿的朋友，相信絕對是長長久久的莫逆之交。

我小時候住在台中大石里眷村，家家都養雞鴨，一心寄望母雞生蛋、公雞成熟後打牙祭，所以早上雞叫聲此起彼落，我們自然聞雞起床；如果雞叫還起不來，收音機傳來中廣公司的「早晨的公園」前奏曲時，肯定就得起來，不然就要遲到了。後來搬到屏東，眷村緊鄰傘兵營，他們在早上六時就透過麥克風播放「夜襲」、「九條好漢在一班」、「黃浦軍魂」等雄赳赳、氣昂昂的軍歌，不起床都難，猜想就是在高亢軍歌的薰陶下，養成了我早起的習慣。

現在老友相聚，最共同的話題，不是如何聞聲起床，而是怎能安然入睡？因為坐著直打盹，躺下卻睡不著，不禁感嘆，年輕時怎麼這麼好睡，雷都打不醒。此一時也，彼一時也，誰叫我們腦袋的褪黑激素分泌減少了呢？