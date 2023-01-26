在紐約讀書的第一個暑假還沒到，單親老師芳達便邀請身為統計課助教的我，假期帶著家人去她家，為她五歲的女兒慶生。

從繁華的曼哈頓中城，靠近中央公園的地鐵口一鑽出，茂密的樹蔭迎面撲來，在寬闊整潔的人行道上沒走幾步，便到達一幢豪華的大廈門房前，門衛電告芳達我們的到來。我仰頭打量大廈，前面是十來米高、約三米厚的拱形門廊，以堅石砌成；入內後仰視大廈，像城堡又似大壩，奇特的半圓形環繞中間的草坪，淡黃的牆壁透著滄桑，陽光在幾百扇玻璃窗上的反射，如瀑布般傾瀉。

芳達領著女兒走出電梯，對門衛說：「請把我的朋友帶上去。」又對我擠擠藍眼睛：「我去給女兒買點早餐。」她的手掏出錢包時，一張五毛錢的優惠券也從牛仔褲兜飛到地上，她小心撿起。

門衛領我們直上二十多層的頂樓，途中問我見過芳達的爺爺嗎？我說：「沒見過。」門衛說：「他今天會來。」並提高音量強調：「他是這幢樓的主人，是億萬富豪，大樓的設計者還設計過撞上冰山的鐵達尼號。」

我倒吸了一口氣，樸素的芳達從來沒提過此事，我一身廉價的短袖、短褲、旅遊鞋，會不會不適合聚會的氣氛？只是，這是我最好的家當了。

進公寓大門，一名高個子的歐裔女子招呼我們一家三口。女子穿得乾淨俐落，約有四、五十歲，看上去像文人，臉上架一副金絲眼鏡。公寓是芳達從她爺爺那裡租來的，我佇立在窗前，俯瞰腳下的哈德遜河，閃著波光，掛著各色風帆的帆船在薄霧中行駛。河對岸的新澤西 ，朦朧在一片初夏的綠意中。

女子從廚房端出一盤盤黃黃白白的起司、大大小小的餅乾、花花綠綠的飲料招待我們。我好奇地問她是芳達的親戚還是朋友？她用帶口音的英文回答：「我是芳達雇來的鐘點工，平時幫助照料她的女兒。」我說：「妳看上去像大學教授」，她臉上露出無奈和悲哀：「我是原南斯拉夫的國民，以前確實教書，一場戰爭讓我的國家四分五裂消失了，千辛萬苦逃了出來，卻變成難民。」

芳達帶回一名長者，介紹給我們：「我爺爺約翰。」我內心一陣震撼，他與我的想像中相差太遠。約翰個子矮小，上穿短袖白襯衣，有點皺，下著是更皺的藍卡其長褲，皮鞋頭有些磨損，一身打扮遠不及西裝革履的門衛。他看上去約八十歲左右，頭髮稀疏花白，面容神采奕奕。

我保持鎮靜，不打量他太多，假裝不知道他的底細。我悄悄地問芳達：「約翰住哪裡？怎麼來的？」芳達說：「他住新澤西，自己來的。」我知道有些美國人九十多歲還自己開車，以約翰的身骨，看來能完全勝任。

約翰聽說我們來自離上海不遠的杭州，眼睛亮了，他是做房地產 的，一直關注中國房市，特別是上海。他認為上海房價會大漲，「你們若有錢，應該去上海投資 房市」。那是近二十多年前，我和妻面面相覷，我們既沒錢，對房地產投資也一竅不通。我說：「您可以去上海大幹一場。」他大笑說：「我年過九十歲了，如果年輕十歲，可以去。」

芳達的生日聚會主食吃得很簡單，三文魚片三明治，便宜的塑料高腳杯裡靜置著香檳酒。看來眾賓客熟悉約翰的極少，大部分時光，他獨自一手香檳一手三明治，吃得很投入，偶爾拍拍跑來跑去的曾孫女的小腦袋。我偷偷觀察他，怎麼看都看不出眼前這個樸素到有點土的老者，與億萬富豪有什麼關連。他既沒司機，也沒保鏢，更不見珠光寶氣，身上唯一引我注目的，是當時流行的翻蓋手機。

芳達匆匆走過來，面色困惑地對我說：「你從中國剛剛回來的女兒，向我要beer（啤酒），她還沒上幼兒園，在中國就喝過啤酒了？」我大吃一驚，去問個究竟。連英文都不會說的女兒，怎麼會要喝啤酒？芳達說：「我問她要不要喝橘子汁？」她說：「beer，beer。」我想了半天，爆笑後去問女兒。女兒說：「阿姨來問我，我聽不懂，很怕，就說不要，不要。」不要不要是女兒在新環境下，遇到美國人時常用的表達方式，聽在芳達耳中就成了beer，beer。

約翰沒等聚會結束就先離開了，他特地走到我們面前告別，笑說：「你們要盯著上海的房市啊！」

記得多年前看過一本美國書，書名叫「隔壁的百萬富翁」。書中揭示了隔壁不起眼的鄰居是怎樣變成百萬富翁，祕訣就是努力工作、不攀比、不趕時髦，把省吃儉用的錢拿去搞投資。而眼前的約翰不正是那個低調的鄰居嗎？不同的是，約翰是億萬富豪。

不久後，我把這次生日聚會告訴在上海的朋友，他們說我好運氣，碰上了真土豪，土得很接地氣， 豪得讓人服氣。