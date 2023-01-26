《老照片說故事》訪元朗舊居

筆者和大姊、二姊及小妹，在元朗舊居天台留影。

一九六五年暑假，離開香港 八年後，我第一次回香港與家人相聚。想當年我們一家東散西別，先是父親單獨在印尼 帝汶的華校教書，我小學畢業那年，媽媽帶我們去帝汶跟他團聚；大姊因為已經在香港的中學名校就讀，媽媽決定把她和老傭人留在香港，讓她繼續求學。

我在帝汶只停留了兩年，便與二姊跟著一批同學到台灣升學 。在台灣的六年，只有父親兩次到台辦事、母親訪台見外婆一次時見過，和大姊與弟妹都沒有相聚過。

這一次到香港，能見到八年未見的大姊和六年未見的弟妹們，重溫一家團聚的溫馨，興奮激動之情溢於言表。雖然不是「昔別君未婚 ，兒女忽成行」，但長久不見，大姊已出社會工作幫助家計；二姊從台灣赴港才一年，沒有很大變化；弟弟忽然變成身高近六呎的俊美青少年；大妹漂亮聰慧可人；小妹在我離開時尚未入學，現在已經小學畢業。我們除了手足相愛如昔、重溫童年往事之外，也要重新認識彼此的喜好和習慣，忙個不停。

有一個周末，朋友有閒有車可帶我們出遊，便先到沙田的雍雅山房午餐，再入元朗尋找兒時舊居。舊居位於元朗紅棗田，紅棗田後來改名為崇正新村。以前沒有馬路，都是走在田間小路，現在汔車可以開到村頭，方便多了。

走回柳群居，把大家帶回童年時代，柳群居是兩層樓的大屋，當年住了多戶人家，小孩子們一大堆，父母忙著，無暇顧及孩子們，而孩子也好好地玩、乖乖地長大。在大家都窮困的年代，衣食不缺就覺得滿意，又從來不缺玩伴，回憶起來，我的童年是很快樂的。

柳群居的二樓有一個陽台，是大家最喜愛在夏夜流連的地方，石欄桿上有平台，我們會躺在上面談笑唱歌，享受涼風看星星，眼睛疲累了還在那裡睡覺，完全不害怕一轉身就會跌下樓。

我們也很愛在樓梯上玩遊戲，大家站在樓梯底下，猜拳玩剪刀石頭布，贏家可以開始上樓，盡力跨上最高的那級，再猜拳如是，一直到有贏家上到二樓為止。

如今走到天台上，發現由於欠缺修維，殘舊了許多，但對這曾帶給我們許多回憶的地方，還是很親切，趕緊拍照留念。

算一算這張照片已是半世紀前的往事，大姊返回天家都二十多年了，大家都成了耆老，故居舊事只能在夢中追尋了。