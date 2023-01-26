上網看了一部兩分鐘的微電影 ，一個可能是住在台灣鄉下的老阿伯，在他的菜園裡摘了許多紫色蔬菜 ，他邊採邊說：「我要回家炒給孫子吃，我的兒孫都好成器，都在國外讀了博士，他們最愛吃我煮的菜。」

鏡頭中，看見他已經準備好滿桌熱騰騰的十幾道菜，電話聲響，是來告訴他，兒孫不回來吃飯了；於是他又拿起電話找朋友來分享，可是最後只有他面對整桌的菜餚獨自享用。

老阿伯悲哀又寂寥的心境，使我想起年輕時看過的一部美國電影，一個寡居婦女接到在追求她的親密男友電話，邀她一起共度聖誕夜晚餐。她委婉拒絕了，並得意地說：「遠方子女都會趕回家來，與我共度聖誕夜。」所以她除了準備豐盛的食物外，還要趕去街上採購聖誕禮物；鏡頭中看出是美國鄉下的小鎮街頭，各個櫥窗都有應景的禮物擺設，但行人匆匆趕回家，等著與家人共享聖誕晚餐。

這名女士也興匆匆地採購禮物，並趕回家將禮物放在聖誕樹下，然後看著她忙裡忙外，將一盤盤的食物端上桌。接著又看她不斷地忙著接電話，電話來自不同的子女，不同的人告訴她不同的理由，事實都是一樣，不能趕回家與她共進晚餐了。

她無力地跌坐在椅上，看著滿桌豐盛的菜餚餐點，心血與熱情化為烏有，聖誕樹下圍繞的禮物，都是一種諷刺。陪伴她的只有寂靜的暗夜，大壁鐘滴答的聲響是鏡頭的結局，也是我腦中永遠的記憶。

曾幾何時，我也面臨了像兩段影片中主角的現況，也只剩孤家寡人，我學乖了，不再和自己過不去，燒煮了一大堆的菜餚，卻無人分享，何苦來哉？我乾脆一個人用小鍋小灶煮一些自己愛吃的東西。

有一次嘴饞到餐館去買外賣餐盒，看到有一家人在聚餐，滿桌的菜餚讓我好羨慕，不禁心生落寞；幾年前我終於為自己找到出路，創立一個「生日會」，每月召集朋友在不同的餐館，幫不同月份過生日的人慶生。

從此，我有了正當的理由可以到餐館大快朵頤，同一月份過生日的人，歸在同一天慶祝生日，包括生日蛋糕等開銷由大家平均分攤。如此解決了每個人獨自在家過生日的窘境，也可藉機每月與朋友聯絡感情，又可祭自己的五臟廟，飽足口腹之欲。

大家擔心晚上出門不安全，所以每月一次的餐會改在中午舉辦，晚上是大家看電視、用電腦的個人時間，選在中午用餐又能不需改變早起早睡的養生習慣。事在人為，我們再也沒有「誰來晚餐」的煩惱了。