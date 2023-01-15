我們是嬰兒潮的尾巴，沒有了兄姊時代的初中聯考，童年的歡樂於焉加長。而父母正值台灣經濟上軌，日常使他們在「趕鴨牝雞」的忙亂中，無暇照管我們這些走在後段、搖頭擺尾的小家禽，於是我們有了自行振翅撲翼的機會。

都是吆群喝眾、走動得一批一組的，才勢壯膽大。在無聊漫漫的年輕歲月中，以小惡胡攪取得生活的平衡，同時豐潤了肌體與精神。

好像我們總是很饞，不過解饞的方法最好有點冒險性、又不用花費的，在玩樂和免費的雙重獲取中，顯得我們特別能幹。像是果樹上的結實纍纍，我們站在腳踏車後座上，搭高了身量即能採摘。山東邵媽媽常常下午四時半後搭一張小桌子在院子裡和麵做麵食，我們算準了時間，就在她家附近逛半天，又吵又鬧，眼神的饞樣早伸足到她院落裡香味四溢的蒸籠上。邵媽媽為了打發我們這些「小餓鬼」，只好一人發個包子或饅頭圖個清靜。

商伯伯跑商船，總領頭嘗新現代電器，我們喜歡去商家看電視影集「小英雄」，一到影集播放時段，我們準時去商家敲門，不停地敲打按鈴，不開門都不行。商媽媽愛乾淨，我們懂得討她歡喜，把自己的腳洗淨，進房門前脫鞋，再給商媽媽看一下我們的腳底板，然後一屁股排排坐黏在地板上，目不轉睛地看電視。商媽媽一邊兩手飛快織毛衣、一邊看電視，其間還得噓斥我們別吵鬧。

鄰長楊媽媽最怕我們這夥兒玩火，那時用公共垃圾箱，每家垃圾都往裡倒，裡面可以找到許多我們平日遊戲所需的材料。翻找完了，我們喜歡燃火燒紙，看火光中閃熠的美焰，如同看遠方我們的夢想。楊媽媽若一聲吼叫，我們立即鳥獸散，即便狀告我們父母，仍阻止不了我們燃火的欲望。

騎單車太快了，撞倒麵店外一鍋燒滷的好牛肉；鑽在王媽媽開的裁縫店裡，尋找碎花布給洋娃娃縫製衣裝；看露天電影 時搶占好位置；夏天太熱了，玩得汗流浹背的求水果店翟伯伯賞片西瓜吃……。如今想想，可不都是些小土匪的行徑，然而我們也持有義匪的心腸，小同伴受欺負了，一定合力挺身相助。

我們只管玩，有意無意地搞到惡了，先驚一下，過會兒就忘了。回憶起來，多少小惡小搞都是鄰居長輩的仁厚大度所催生的活潑生命。