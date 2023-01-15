我在台灣出生長大，卻在美國待上了大半輩子，從一個懵懂的少女，到變成頭髮開始花白的中年婦人，一路走來，實屬不易。

和其他留學生一樣，我提著兩個箱子，到了這個新國家，確實是一個挑戰。從上第一堂經濟課，只聽懂了兩句教授的話，第一句是大家好，第二句是下周見；我看著班上同學都賣力地寫筆記，我卻是白紙一張，那種滋味實在是不好受。

在圖書館 裡，每三個字就要查字典，整本教科書，密密麻麻全是中文註解。上統計學時向美國同學借筆記卻遭拒絕，我想我為什麼要這樣折磨自己？只為了出那一口氣，別人能拿碩士，我也可以。

求學結束後，接踵而來的是找工作，在商業界被歧視 ，結婚、生子、離婚、單親媽媽、再婚，照顧病中的母親、回台灣送爸爸最後一程，接著趕回美國照顧病中的姊姊，直到失去了這一生最愛的他們。我身心再也無法承擔，跌坐在地上失聲痛哭，大喊著：「爸、媽、姊，你們為什麼不帶我一起走？」先生把我緊緊抱住，什麼也沒有說，我在他的眼裡看到了淚水。

日子總得過，為了先生、孩子和工作，把悲痛埋在心裡，我試著學會勇敢、堅強和獨立，也盡量加強各方面的能力，我從一個連開水都不會燒的大小姐磨成了幹練的女人。退休 前，我的頭銜是全球採購經理。

退休後，本想平靜過日子，可惜健康直線下滑，靠著慢慢休養，現在身體狀況維持穩定。

回顧過去，有苦有甜，苦還是占了大半，沒有抱怨，我很滿足，有個好先生，兒子也長大了，過著平淡的日子，沒有什麼事再讓我那麼費心。有朋友問：「如果再活一次，會做同樣的選擇嗎？」答案是：「會。」來到這個世界，做好我該做的功課，然後閉上眼睛，安然離去。請不要為我哭泣，這個和那個世界，都有很多愛我的人，我很幸運。