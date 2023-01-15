《老照片說故事》跟隨電台學英語

一九八四年作者如願以償來美攻讀學位，在密蘇里新聞學院門前留下身影。

一九七○年代初，收音機是我自學英語的通靈神寶，為我提升英語水平立下汗馬功勞。當年時任美國總統尼克森一九七二年的破冰訪華之旅，塵封多年的中美交往大門被打開，為中國催生讀學英語浪潮。為順應時事，華東師範大學外語系與上海人民廣播電台緊密合作，在電台開啟英語教學，我未敢猶豫，認準時機，每天跟隨電台牙牙學語，就此奠定英語基礎，最終實現留美之夢。

我自小憧憬當一名外交翻譯人員，那應是一個閉關鎖國的國度裡，屈指可數能與外面大千世界接觸的職業。小學畢業時我有幸被保送上海外國語學校深造，滿心歡喜，後來卻被告知因視力欠佳而不能錄取，美夢破滅。考上初中後，我只讀了兩年書就發生文化大革命，被迫進廠當了拚體力的小工。

哪會想到風雲突變，電台竟堂而皇之地辦起了英語公開課，機緣閃現，我怎能不借東風揚順帆，讓自己的英語能力更上層樓？想必收聽電台教學無需等候錄取吧。

我深信英雄必有用武之地，投放到學英語的時間和精力不會枉費，於是興匆匆地趕到福州路近外灘的外文書店 排隊購買剛出版的第一冊英語課本。等我買到書後不久，就見書店掛出售罄的牌子，可見那時如我般心存大志逐夢摘星的人並不在少數。

那時我因能寫寫文章，已被工廠安排到政宣組當文書，免卻了三班轉的日夜顛倒生活。電台授課每天早中晚三次，每次半小時，我決定收聽早上七時的廣播，因為早上大腦清醒。但這需要我每天清晨六時就騎車出門，聽完課後還有閒暇吃早餐並準備上班。我利用自己的小職權把「課堂」設在工廠兩米見方的廣播室裡，用的是一台舊式電子管收音機，開機後須熱機片刻才能發聲。

一個人苦讀不免枯燥，我於是徵召了與我同時進廠的一個姓郁的青工來當伴讀。郁是日班倉庫搬運工，曾因偷竊而被公安 局抓過，他是一個區重點中學分配來的學生，本人聰明好學，不過因一時鬼迷心竅而失足，我覺得不應就此歧視 和冷落他。郁的英語發音較準，尤其對國際音標掌握得好，所以常能幫我糾正發音。兩人一起攻讀有了搭檔，氣氛熱絡又能互相督促。

由於尚在文革中，英語課難以擺脫政治說教的侵蝕，例如第一課的內容就是「毛主席萬歲！」，其他蹭政治熱度的課文還包括「我們為革命而努力學習」等標語。第二冊以上的課本裡增添了稍有難度又帶有政治傾向的讀物，最明顯的是部隊作家高玉寶的「半夜雞叫」一文，聲稱有個叫周扒皮的地主半夜三更學雞叫逼迫長工提早下地，由此卻讓我學到了英語中有關地主、後院和懶骨頭等一連串詞語。後來看到報上有文章揭露說這故事純為臆造，單為政治服務，可它當年在中國就是流行盛傳，還被拍成動畫片熏陶年幼孩童，以激發他們對地主的仇恨。

英語課還教收音機前的學生學唱革命歌曲，頭號熱門歌當是天地回響的「東方紅」，記得其中「大救星」被譯為「解放者」。而另一首則是外國人創作的「國際歌」，其最末一句歌詞直接音譯為「英特納雄耐爾」，也許因為單唱「國際」兩字難以覆蓋長長的音符旋律。從「國際歌」裡我學到了階級、鬥爭以及無產者等鏗鏘英語詞彙，而它們正是那年月時時強調的時髦概念。

英語課之後，電台又相繼開辦日語和法語等課程，我多少有點湊熱鬧，還趕去買來日語第一冊課本嘗鮮，但僅僅第一冊而已，往下就難以為繼。我能夠堅持讀完英語的上中下幾冊課本，應是興趣使然，有志必行。

一九八二年我考取出國留學研究生，隨即與其他四個有志者組成「五虎將自學小組」，每周末晚上聚集在葉同學家惡補英語。我們依然伸長耳朵收聽電台廣播，只不過此刻聽的是美國之音，把重點放在加強對美式英語的聽說能力上，為的是應付逃脫不了的托福考試。

儘管政治大氣候已漸趨暖，美國之音已不屬敵台範疇，但仍不宜太過張揚，所以我們盡量把收音機的音量調低。我們先是收聽「英語九百句」，跟著女主持何麗達徜徉在美式英語對話中。由於朗讀對話的男女播音員都使用遲緩的清晰語調，所以聽起來並不費力。

但接下來收聽它的新聞廣播就不輕鬆了，因為那用的是正常語速。當時一個經常出現的話題是美蘇之間的戰略武器談判，所以我們被迫在彈頭、彈道等軍事術語上反覆糾纏和澄清；我們之中有一人是外語系畢業並已在高校任教的徐老師，我們自然都仰仗他，他也樂意為我們釋疑解難，成為我們的義務輔導員。

自學小組幫我進一步提升了英語聽說能力，但讓我受惠最大的應還是上海廣播電台開辦的英語課程，是它使我們這些本已陷入生活底層的小人物，重新看到隧道口的光亮。我慶幸自己不失時機地參與其間，鑿壁借光，夯實了英語家底。一九八四年我終於如願以償來到密蘇里新聞學院攻讀學位（見圖），托了電台英語課的福，課程除了購買書本外，無須另交學費，而且即便跟讀時走音念錯，也不必擔心受處罰。