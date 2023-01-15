《老照片說故事》跟隨電台學英語
一九七○年代初，收音機是我自學英語的通靈神寶，為我提升英語水平立下汗馬功勞。當年時任美國總統尼克森一九七二年的破冰訪華之旅，塵封多年的中美交往大門被打開，為中國催生讀學英語浪潮。為順應時事，華東師範大學外語系與上海人民廣播電台緊密合作，在電台開啟英語教學，我未敢猶豫，認準時機，每天跟隨電台牙牙學語，就此奠定英語基礎，最終實現留美之夢。
我自小憧憬當一名外交翻譯人員，那應是一個閉關鎖國的國度裡，屈指可數能與外面大千世界接觸的職業。小學畢業時我有幸被保送上海外國語學校深造，滿心歡喜，後來卻被告知因視力欠佳而不能錄取，美夢破滅。考上初中後，我只讀了兩年書就發生文化大革命，被迫進廠當了拚體力的小工。
哪會想到風雲突變，電台竟堂而皇之地辦起了英語公開課，機緣閃現，我怎能不借東風揚順帆，讓自己的英語能力更上層樓？想必收聽電台教學無需等候錄取吧。
我深信英雄必有用武之地，投放到學英語的時間和精力不會枉費，於是興匆匆地趕到福州路近外灘的外文書店排隊購買剛出版的第一冊英語課本。等我買到書後不久，就見書店掛出售罄的牌子，可見那時如我般心存大志逐夢摘星的人並不在少數。
那時我因能寫寫文章，已被工廠安排到政宣組當文書，免卻了三班轉的日夜顛倒生活。電台授課每天早中晚三次，每次半小時，我決定收聽早上七時的廣播，因為早上大腦清醒。但這需要我每天清晨六時就騎車出門，聽完課後還有閒暇吃早餐並準備上班。我利用自己的小職權把「課堂」設在工廠兩米見方的廣播室裡，用的是一台舊式電子管收音機，開機後須熱機片刻才能發聲。
一個人苦讀不免枯燥，我於是徵召了與我同時進廠的一個姓郁的青工來當伴讀。郁是日班倉庫搬運工，曾因偷竊而被公安局抓過，他是一個區重點中學分配來的學生，本人聰明好學，不過因一時鬼迷心竅而失足，我覺得不應就此歧視和冷落他。郁的英語發音較準，尤其對國際音標掌握得好，所以常能幫我糾正發音。兩人一起攻讀有了搭檔，氣氛熱絡又能互相督促。
由於尚在文革中，英語課難以擺脫政治說教的侵蝕，例如第一課的內容就是「毛主席萬歲！」，其他蹭政治熱度的課文還包括「我們為革命而努力學習」等標語。第二冊以上的課本裡增添了稍有難度又帶有政治傾向的讀物，最明顯的是部隊作家高玉寶的「半夜雞叫」一文，聲稱有個叫周扒皮的地主半夜三更學雞叫逼迫長工提早下地，由此卻讓我學到了英語中有關地主、後院和懶骨頭等一連串詞語。後來看到報上有文章揭露說這故事純為臆造，單為政治服務，可它當年在中國就是流行盛傳，還被拍成動畫片熏陶年幼孩童，以激發他們對地主的仇恨。
英語課還教收音機前的學生學唱革命歌曲，頭號熱門歌當是天地回響的「東方紅」，記得其中「大救星」被譯為「解放者」。而另一首則是外國人創作的「國際歌」，其最末一句歌詞直接音譯為「英特納雄耐爾」，也許因為單唱「國際」兩字難以覆蓋長長的音符旋律。從「國際歌」裡我學到了階級、鬥爭以及無產者等鏗鏘英語詞彙，而它們正是那年月時時強調的時髦概念。
英語課之後，電台又相繼開辦日語和法語等課程，我多少有點湊熱鬧，還趕去買來日語第一冊課本嘗鮮，但僅僅第一冊而已，往下就難以為繼。我能夠堅持讀完英語的上中下幾冊課本，應是興趣使然，有志必行。
一九八二年我考取出國留學研究生，隨即與其他四個有志者組成「五虎將自學小組」，每周末晚上聚集在葉同學家惡補英語。我們依然伸長耳朵收聽電台廣播，只不過此刻聽的是美國之音，把重點放在加強對美式英語的聽說能力上，為的是應付逃脫不了的托福考試。
儘管政治大氣候已漸趨暖，美國之音已不屬敵台範疇，但仍不宜太過張揚，所以我們盡量把收音機的音量調低。我們先是收聽「英語九百句」，跟著女主持何麗達徜徉在美式英語對話中。由於朗讀對話的男女播音員都使用遲緩的清晰語調，所以聽起來並不費力。
但接下來收聽它的新聞廣播就不輕鬆了，因為那用的是正常語速。當時一個經常出現的話題是美蘇之間的戰略武器談判，所以我們被迫在彈頭、彈道等軍事術語上反覆糾纏和澄清；我們之中有一人是外語系畢業並已在高校任教的徐老師，我們自然都仰仗他，他也樂意為我們釋疑解難，成為我們的義務輔導員。
自學小組幫我進一步提升了英語聽說能力，但讓我受惠最大的應還是上海廣播電台開辦的英語課程，是它使我們這些本已陷入生活底層的小人物，重新看到隧道口的光亮。我慶幸自己不失時機地參與其間，鑿壁借光，夯實了英語家底。一九八四年我終於如願以償來到密蘇里新聞學院攻讀學位（見圖），托了電台英語課的福，課程除了購買書本外，無須另交學費，而且即便跟讀時走音念錯，也不必擔心受處罰。
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