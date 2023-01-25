《老物件情懷》百年明信片上的華人

罕見的百年彩色明信片，畫面上是一個腦後拖著長辮子的中國同胞。

自從一八六五年明信片誕生以來，各國郵政部門發行了種類繁多、形式多樣的明信片。一張張明信片，就像一部部民俗風情史、文化發展史、社會進步史，它小巧玲瓏，融合知識、史料、藝術於一體，忠實記錄每一段歷史的現況。

不久前，我在一個美國白人的車庫拍賣中，發現一張罕見的彩色明信片。畫面上是一個腦後拖著長辮子的中國同胞，身後是一條五爪金龍，這張百年彩色明信片，是一份見證中國畫時代的歷史記錄。

我撫視著泛黃的明信片，可見這是一張在科羅拉多州丹佛市、於一九一一 年印製編號為五四七三號的老明信片，郵局蓋銷章顯示已於一九一一年九月五日寄出。無獨有偶，一九一一年正是中國辛亥革命成功，推翻清朝統治建立中華民國 ，翻天覆地的那一年。

一九一一年十月十日晚，新軍工程第八營的革命黨人熊秉坤打響武昌起義的第一槍，漢陽、漢口的革命黨人分別攻占漢陽和漢口。起義軍掌控武漢三鎮後，湖北軍政府成立，黎元洪被推舉為都督，改國號為中華民國，湖南、廣東等十五個省紛紛宣布脫離清政府獨立。一九一二年二月十二日，清帝發布退位詔書。

辛亥革命做為一次革命運動和重大政治事件，影響了整個二十世紀中國的歷史進程，用資產階級的共和制度代替封建地主階級的君主專制制度，是中國歷史上了不起的轉折和成就，也是鴉片戰爭以來中國歷史上最大的一次思想解放運動。

於是，這張明信片上代表中國人的長辮子也成了絕響，從此銷聲匿跡。當時出現的剪辮風潮演變成為一個全國性的群眾運動。一九一一年一月十五日，在上海召開了四萬人參加的剪辮大會，不少人當場剪辮。在直隸、山東、兩廣、江浙、雲貴等多個省分，甚至是在清朝龍興之地的奉天，剪辮者也絡繹不絕。

在剪辮易服風潮的推動和武昌起義的壓力下，風雨飄搖的滿清朝廷迫不得已，於宣統三年十月二十七日（一九一一年十二月十七日）准許民間自由剪髮。剪辮獲得清政府法律上的承認，連權傾朝野的大軍閥袁世凱、京劇名伶梅蘭芳等名人，都剪掉了辮子。

此後，男子帶辮子的歷史在中國基本上消失了，去掉拖在中國人背後兩百多年的長辮子，對於二十世紀的中國來說，無疑是一個巨大的社會進步，具有畫時代的意義。

這張明信片還是當年美國種族歧視 的見證。美國在一八八二年通過「排華法案」後，歧視華人的事件層出不窮，僅在美國西部就有三百多個城鎮發生種族清洗。而在一九一一年推出的這張明信片右上角，竟還寫有侮辱華人是外星人的話語。

不可否認，如今明信片已成為束之高閣的骨董，然而一張張明信片可以讓人跨越時空遨遊，留下了罕見的歷史痕跡和見證，值得永遠珍藏。