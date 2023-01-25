農村過年年味濃，越來越成為一種美好記憶。皖南山區，整個臘月，人們忙碌的目的就是為了過年。農曆十二月，農家院子開始打掃乾淨，柴垛泛著草木清香。殺年豬、做豆腐、熬凍米糖、打芝麻糕、曬鹽水豆、凍毛豆腐、包酥糖、裹粽子，炊煙裊裊一直不斷。年三十上午，紅對聯貼上大門，春節帷幕就此正式拉開。白雪紅聯黑字，每一種顏色都那麼新鮮純潔，人們的心裡也多了一份對春節的重視，以及對來年的嚮往。

我的姑父讀過師範，被人尊稱為「老先生」，村裡紅白喜事的對子、請柬、書信，都託他寫。過年寫春聯是他最忙碌的時刻，經常忙到年三十下午，別人家吃年夜飯的鞭炮聲響後，他才開始貼自家的對聯。

每年這時，我就成了他的助手，幫他裁紙、疊紙，並將他寫好的對聯一副副鋪在院子裡晾曬，一院子的紅對聯滿園春色、墨汁飄香，喜慶又熱鬧。空閒時，姑父就教我寫毛筆字，怎樣起筆，哪裡該重哪裡該輕，可我總是心不在焉。

我沒練好毛筆字，姑父就去世了，他留在家家戶戶大門和柱子上褐色的對聯，成了村裡的「遺產」。以後的春節，沒人會寫對聯，人們都去縣城地攤買。那些模子裡印刷出來的字，雖然無可挑剔，但字裡行間缺少了姑父的脾性和活力。

我倒更喜歡姑父寫的對聯墨跡未乾時，流出來的那一點點多餘的墨汁。十六歲那年，鄰居趙阿姨拿來兩張紅紙，請我給她家寫幾副對聯，我連忙拒絕。趙阿姨說：「沒事的啦！寫不好大不了不貼，我家裡還有新買的對聯。」她拿出一瓶墨汁和一支毛筆，放在我家八仙桌上，她說：「你跟你姑父學的毛筆字寫得很好。年輕人，凡事都要鼓起勇氣去嘗試一下。」說完，趙阿姨對我笑笑，就轉身離開了。

趙阿姨是要給我空間和時間，於是我選了一副比較容易的句子，「山清水秀風光好，鳥語花香景色新」，先反覆在報紙上練習，再用剪刀將紅紙裁成幾條，一塊塊疊好米子形，才戰戰兢兢提筆寫。字寫得拘謹小氣，很難看，但趙阿姨的老公還是把對聯端端正正地貼在大門和柱子上，看到我，他們就伸出大拇指誇讚我寫得好，讓我無地自容。

生命中總有一些人的出現，會讓人改變和進步，趙阿姨是退休 教師，我猜她是會寫毛筆字的，但她鼓勵我寫，給我自信。以後村裡寫對聯，鄉親們都願意找我，說村莊需要這樣一位「先生」，雖然我這個小「老先生」字寫得完全不能與姑父相提並論。

後來我離開了村莊，去城裡生活工作，經常想念在村裡寫對聯的那種成就感，那種被需要的驕傲。逢年過節，我從不買對聯，儘管買的對聯龍飛鳳舞、金碧輝煌，我還是喜歡自己動手寫春聯，對聯的主題也是描繪美好的鄉村，以此來表達對故鄉的熱愛。

平時去外地遊玩，除了歷史古蹟 上的對聯，也特別留意那些手寫的對聯，那些字裡行間滲透著濃濃鄉情的對聯，哪怕是紅紙經過風吹雨打，褪色成白紙，碎片飄飄也是有溫度的，使人感到親切。

近日，家鄉群裡有人曬出幾幅新寫的對聯，「人和家順百事新，富貴平安福滿堂」、「衛生清潔村乾淨，去除瘟疫人健康」，對聯是一個女高中生寫的，字跡秀氣端正，比我的好多了。我當即加了她微信 ，說想請她幫我寫一副對聯，她並不太認識我，卻爽快地答應了，一個村莊，需要年輕人來傳承它的文化和傳統。

年關到了，我似乎又看到了白雪皚皚的小山村，高中生紅豔豔的手寫著對聯，就像雪中的紅山茶花溫馨地開放，美極了。