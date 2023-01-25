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取暖爐和煙筒

顧華

一九五、六○年代，我生長在北京，當年住在胡同，各家都有蜂窩煤爐用來燒水煮飯，冬天則搬到室內兼取暖用。那時我家的房間只有十八平方米，在室內要把煤爐放在哪？這有點費心思，要考慮離窗戶近（容易接煙筒），又不要太靠近木製家具。

煤爐的位置選好後，就開始準備煙筒。燒煤的過程中會釋放出一氧化碳，所以煤爐在室內要安裝煙筒，可將煤氣和煙從煙筒帶出去，同時煙筒也釋放出熱量，可溫暖房間。

當年北京大院樓房室内有暖氣，集中供暖是從十一月十五日到隔年的三月十五日。住在胡同裡的家庭則要自己用煤爐取暖，上班的人有「煤火費或取暖費」，就是為冬天取暖的補助費用，有工作的人每人十五元，用於購買煙筒和煤炭的開銷。

每年的十月底十一月初開始裝煙筒，煙筒是薄鐵皮做的，一節煙筒大約三尺長、直徑三寸半。一般的房間需要五、六節煙筒，連結煙筒之間九十度角的關節叫「拐脖」。

在我家是先把兩節煙筒連結插在一起約兩寸，差不多六尺長，架在爐頭上；上端插一個拐脖，橫著聯接兩節煙筒；再裝一個拐脖，接一節煙筒，最後一節煙筒通到窗外。

為了防止煤氣外洩，煙筒之間與煙筒拐脖的接縫，都要用布條沾著漿糊黏貼起來，以防接縫漏煤氣。

每年安裝煙筒的時候，胡同街道工作人員都提醒各家要裝「風斗」，就是一個細木條釘起來、糊上紙但在上邊有開口的裝置。把高處窗子的玻璃卸下，釘上「風斗」，開口的地方用以減少煤氣中毒的危險。

煤爐燃燒的時候，爐體和煙筒在房間裡釋放著大量的熱能，房間裡就會變得暖烘烘。白天蜂窩煤爐一直燒著，取暖、燒水、做飯。在煤爐室內取暖十分乾燥，所以爐上常常放一盆水，讓水蒸氣濕潤空氣；有時候盆裡的水要加一些醋，老人家們說醋的蒸氣可以預防感冒。

每天晚上睡覺之前都要「封火」，就是把火蓋起來，讓其緩慢燃燒，既可以連續釋放熱能，也不用夜裡起來添加煤炭。「封火」還是需要有經驗的，蓋得太過就沒有氧氣，煤火會熄滅，睡覺到後半夜會感覺很冷；蓋得不夠，煤火就會燒過頭，需要起來加煤，很麻煩。

如果夜裡時爐火滅了，一早起來就要生火，否則沒有早飯可吃。先點燃報紙，放進木柴燒起來，再加上一塊「易燃煤」，燃燒起來後加一塊蜂窩煤，等到火旺起來大概要四、五十分鐘，再開始做早餐。

我十二歲那年，父母被送到農村接受「再教育」，我和九歲的弟弟相依為命，最煩的就是火滅了。因為需要使用煤火做飯的時間，總是飢腸轆轆，但是生火要花很多時間，只能忍飢挨餓地等著，煩悶不已。

下一年春暖花開，煤爐搬到房間外走廊裡，煙筒卸下後要用鹼水清洗以祛除煤焦油，再塗一層機油防鏽，用報紙裹起來以備天冷再用。

如今北京的胡同正在以驚人的速度減少，人們的生活品質大幅度地改善，冬天在家裡燒煤爐取暖的人越來越少，但我小時候的經歷永遠留在記憶中。

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