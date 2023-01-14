《老物件情懷》「雲錦香菸」廣告

「雲錦香菸」廣告印刷。

幾年前，從一個老美的家產拍賣 會那裡，收了一小批民國廣告複製品，它們稱不上原作，卻也算是有點年代的印刷。我對「雲錦香菸」情有獨鍾，因為全網搜遍之後，我只發現到中國有那麼一位收藏家，也有一張尺寸相近的複製品，被框在一個相框裡公開上網拍賣。

香菸屬於舶來品，攜帶方便，抽起來遠比中國傳統水菸來得酷炫。在民國年代，有能力抽菸的女性除了煙花女子，便是非富即貴的上流闊太太或者名媛，女人在那個時代若淪為了一名菸槍，應該都是有點身分背景的，絕非什麼尋常百姓。

民國的香菸廣告，既沒有抽菸致癌 警告、也不忌諱把女性當作尤物來展示與促銷產品，女人抽菸似乎不受歧視 而且還有專門的廣告攻略；商人重視這塊市場，甚至還有專為女性口味所開發的菸草，也許這些就代表了某種女權意識的抬頭？

「雲錦」這個品牌，並沒有那麼知名，廣告卻做得十分讓人驚豔，一張畫片，推銷的不僅僅是產品本身，更有「女人抽菸很美豔」的一種形象洗腦，男人看了銷魂，女人看了嚮往。從現代人的視角，我對插圖的第一眼聯想，竟是「煙視媚行」。

「煙視媚行」成語語出《呂氏春秋．審應覽．不屈》，原意是形容女人新婚舉止安詳自若的姿態，比喻女子態度端莊賢淑。曾幾何時，這四個字竟然變成專指女子行徑輕佻放蕩的形容。

以多年研究語言學的思維，不排除是後人看女人抽菸的模樣，而從「煙視媚行」字面上的直接演繹，把這成語誤解成了風騷冶豔的代名詞，之後「約定俗成」。

無論是原意，還是後來的將錯就錯，我非常驚訝地發現，這幅廣告繪者把「煙視媚行」的兩種解釋「端莊自若兼風騷媚骨」，畫在同一個女人身上，真心佩服。