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梅林母親的寬容

秀綠

當年參加救國團暑假活動時，認識了梅林，很巧地，我和她同房上下鋪，度過了難忘的七天六夜，我們有說不完的話，更有心靈深處的分享。

後來我和梅林仍保持聯繫，直到出國後斷了線，但萬萬沒想到，參加一個朋友的家庭聚會，竟然有緣再相逢，真是何等奇妙。我們訴說別離後的時光，而她自己也有一個幸福美滿的家庭，當時她告訴我的心事也雨過天青，我為這個結局感到高興。

當年在梅林幼年的記憶中，她一直因為擁有幸福的家庭而自傲，但自從她的父親外遇後，家裡的一切都被她父親冷落了。她的母親是標準的賢妻良母，去過她家的人，都羡慕她家如此溫馨和幸福；然而，對於她父親的外遇，她的母親選擇以無限的寬容來忍受，深怕傷了感情，她替母親感到不平。

忘不了那夜，可怕的爭吵聲使她奔向母親的房間，而父親剛消失在樓梯下，「爸！你不要走…」正要轉身追去，她母親哭著抱住梅林，「讓他走吧！讓他回到那個女人那裡去吧！我繫不住他那顆年輕的心。」那夜起，她的父親再也沒有回來過。從此之後，梅林痛恨父親。

梅林優異的成績和升學的順利，並沒有帶給她母親多大的愉悅，望著那張殘破的「全家福」，梅林母親將照片狠狠地撕碎後，又痛惜地將殘片貼補起來，偷偷地收藏著。梅林不解的是母親想保留住褪色的幸福？還是想挽留住殘破的記憶？愛與恨的兩種情緒，讓梅林也感到矛盾極了。

七年後，梅林完成了大學學業，而她父親終於在那個女人背他而去泰國後，帶著滿心的懺悔和歉疚，重回到她母親身邊。那時梅林對她的母親說：「父親害苦妳了。」她母親卻說：「孩子！別提了，那些不都過去了嗎？」她母親心底，始終殷殷期盼她父親的歸來。

笑聲中，我替梅林高興，覺得她們失去的幸福都回來了，「這是愛」，我彷彿聽見一個細柔的聲音對我說。

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