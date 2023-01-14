林麗是我的大學同窗，畢業後她在一個著名報社當記者，因去她家從未見過她先生，我便矢口相問，她目光躲閃地說：「他去美國讀生物學博士了。」我心裡納悶：「他先生是暨南大學哲學系畢業的博士，怎麼能跨那麼大的學科改學生物？考生物學需要高分，而從哲學跳到生物學哪有那麼容易？」想歸想，但並不好意思發問。

今年從同學那兒得知，林麗與其子已來美國，並以鏈式移民 的方式申請綠卡，於是我設法聯繫到她，才得知她也住在南灣。在一個風和日麗的早上，我倆相約在星巴克 咖啡館見面。

老遠就看到了她的笑臉，表情中充滿了自信，我開始問她為何移民？她說：「現在中國疫情嚴重，到底有多少人染疫，始終是官方祕密。我來美國之前，咱們那個城市已連續十二天做核酸檢測 了，我那九十三歲的母親也被要求下樓去做檢測，我們連攙帶扶費力地把老太太弄到樓下。」

林麗接著說：「我先生六年前就一直催我和兒子出國，可我那時月收入兩至三萬（人民幣）。後來隨著網路發達，看紙質報紙的人日益減少，我的收入也就急劇下降。兒子在一家銀行工作，年收入是五十至六十萬，而現在還不到一萬。本來我們都沒打算立即出國，但我退休後，整天被圈著出不了門，真的快要崩潰了；兒子的單位也一直在裁員，不知哪天會輪到他？我先生便一再催促我們辦移民。幸虧我在報社工作了四十年，結交了公證處、公安等辦理移民手續部門的不少朋友，不到一個月時間就辦好全部繁雜的證件。」

接著她談到了她的先生呂偉，她說：「呂偉是十六年前以訪問學者的身分赴美，他現在在庫比蒂諾的一所大學當老師。」當我想進一步詢問時，她卻突然改變話題，談起了我們過往的趣事。她說：「大學二年級時不少女生都開始燙頭髮，只有妳僅燙了髮梢，我問怎麼不全燙？妳說怕別人議論。」我說：「是啊！那時的觀念特別保守，現在想來很可笑，妳是夠開放的，第一個在班上燙了個滿頭花，乍看都不知道妳是誰了。」說完我們都笑了。

我很想知道呂偉是怎樣黑在美國的，但林麗卻根本不想告訴我。我說：「我就是想給報社寫篇稿。」她低下頭思索良久，然後抬起頭說：「其實也沒什麼，等徵求下呂偉的意見後再答覆妳，好嗎？」我連連點頭。

就在我以為呂偉不會接受我的採訪時，林麗卻打電話說：「呂偉同意接受妳的電話採訪，但妳一定不要說出我們的真實姓名。」我連忙回答：「我保證。」

日前在電話中，呂偉一通話就直奔主題：「我是十六年前黑在美國的，當時單位僅有一個赴美做訪問學者的名額，沒想到社會科學院的領導們一致推薦了我，也許是因為我在中國核心刊物發表了三十多篇論文、擔任多個課題組的組長、被破格評為研究員的緣故。到美國後，我感覺非常舒心，並被周圍的人所尊重；自己以往對哲學的研究既不科學、客觀，又不理性、準確，例如對唯物辯證法的理解、對進化論的理解，都存在著很大的誤讀與偏差。」

呂偉接著說道：「舉個最簡單的例子，如在中國被人們津津樂道的阿凡提的故事。阿凡提向財主借一個鍋卻還回一大一小兩個鍋，財主問怎麼多一個小鍋？阿凡提回答，大鍋下了小鍋。財主明明知道不可能但還是笑著收納了。後來阿凡提又向財主借一大鍋，借後一直不還，財主便找他要，阿凡提說大鍋已死了，財主很生氣卻也無話可說了。我們的教育卻讚美這就是阿凡提的聰明智慧之處，但是美國孩子們會說這是狡詐欺騙、不誠實、不勞而獲。中美價值觀是如此截然不同。」

呂偉說：「我在美國看了許多書，與學者也有過很多交流，時間長了，就感覺到自己的價值觀及認知一再被顛覆。我想，我回中國還能繼續搞這樣的哲學研究嗎？肯定是搞不下去了，於是就決定黑在這兒。」

我又問：「您在美國哪所大學工作？」他在電話那頭兒苦笑著說：「實不相瞞，我來美國後是一邊進修外語，一邊在一個烹飪班學習做菜。拿到廚師資格證後便一直在一個中國超市裡做快餐。」他的話並未超乎我的意料，我忙問：「這樣的社會地位落差，您有無失落感？」

他說：「在中國表面上是被人尊重，其實我內心深處知道那是不真實的。領導需要你站在他那一邊，吹捧、巴結、賄賂他，同事時刻伺機落井下石，給你挖坑想法讓你往裡跳，活得真是心疼心累。可美國人非常尊重我，菜做得好會真心誇讚給足小費，社會也公平公正，在這兒活得無憂無慮順心自在。我六年前還花九十九萬美元在南灣買了一個別墅，現在已升值到近三百萬。兒子來美一個月後，便被一家高科技公司應聘當會計，還新結識了一位女友，兒子說美國女孩一般都很單純……。我業餘時間也在學習和研究哲學問題，這畢竟是我的老本行，將來我準備出版有關哲學研究的書。」

林麗和呂偉夫婦的話引起了我的深思，是啊！人活得自由快樂、心情舒暢、無憂無慮，才是更重要的事。