《老照片說故事》那年在中興大學

筆者和爸媽，一九六四年在日月潭合影。

看到妹妹寄來的一張爸媽和我在日月潭 合影的照片，把我的思緒拉回到民國五十三年（西元一九六四 年）。那一年我高中畢業參加大專聯考，被分發到中興大學機械系就讀，是機械系第一屆學生，也是第一次離家；住學生宿舍過團體生活的第一年，我就像一隻飛出籠子的小鳥，海闊天空任翱翔，心中快樂無比。

大學事事透著新鮮，最明顯的莫過於男女同校還同系，更有眾多社團在校園迎新會上招人，五花八門的社團各顯神通。因為從來沒摸過橋牌，所以我加入了橋牌社，從最初級的算牌開始，學到如何叫牌，然後找牌搭子開始練習打牌，興致盎然。

每周我都跑學生活動中心兩、三趟，去找人打牌，因為牌友不固定，培養不出默契，所以橋牌始終停留在初級階段。當然也參加了附中校友會，每一、兩個月和校友們郊遊同樂，多采多姿的大學生活，令我樂不思蜀。

那時爸爸在台北喬治中學教國文，媽媽任職陸軍總部當文員，教師節有三天假期，媽媽請了一天假，和爸爸一起南下台中來看我，並帶我到日月潭玩。因為連假關係，遊客很多，旅館都沒有空房可供住宿，於是爸爸找了一名在場維持秩序的警察 ，請他幫忙協助尋找投宿地點。第二天，我們在日月潭坐船遊湖，到各景區遊玩了一天，免不了上飯館大快朵頤，那股香味，連宿舍餐廳加菜都沒法比。

放寒假回家，與睽違好幾個月的街坊鄰居見面，才聽他們說，我外出上學的這段時間，媽媽因為想兒子，經常以淚洗面，我聽後於心不忍，而萌發了重考大學的念頭。為了籌措學費，爸爸又標了一個會，才湊足了下學期的學費，這更加強我重新參加大專聯考的決心，希望能考上公費的師範大學，減輕家中經濟負擔。再不濟，也希望能考上一間在台北的大學，可以住在家裡，免除住宿費也不無小補。

返校後，大學的新鮮勁也過了，心中也有了目標，開始準備聯考。但是學校功課也不能落下，所以比上學期以及高三時用功多了好幾倍，皇天不負苦心人，終於如願考上師大化學系。