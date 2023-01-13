外孫萊頓高中十一年級了，在校成績一等，但不善與人交流，尤其是在疫情 爆發後居家學習期間，閒暇時他總坐在沙發一角沉溺手機 電玩。女兒和女婿雖然不正面干預，但總想找機會引導他去做些正面的事情。

有一天女兒買了半隻白切雞當晚餐主食，全家都喜歡雞肉的美味，女兒便建議自己來試做一次，讓萊頓上網找到食譜 。第二天去超市買了一隻鮮雞和配料，在萊頓的主導下，餐桌上大家吃得不亦樂乎。

從此以後，萊頓在父母的鼓勵下，又學做茶葉蛋、烤排骨、烘焙麵包等，並在網上出售。但烤麵包一直做得不滿意，於是萊頓在周末親訪附近的麵包店，拜訪麵包師傅央求指導，並以免費清掃當成回報。

起初麵包師傅委婉拒絕，但經過再三央求終於得到師傅的回心轉意，講解和麵、醒麵、切麵、烘焙等各項技術。為了精益求精，萊頓又去了麵包店數次，最後把自己做的麵包拿去請師傅品嘗，得到認可，於是在網上售賣的食品又多了一項。

萊頓原在SHEF.COM設有帳戶，表列可賣食品，每日上午九時前收到買單，十時前送到SHEF由它們集中送貨，在下午三時前送到顧客手中。就這樣，萊頓學到了多種烹調技巧，以及業務的處理程序和細節，不僅增強了自信心，更重要的是學到了如何與別人的交往和溝通。

在我們家附近有一個農夫市場，離女兒家不遠，只在周六早晨九時至下午一時營業。五月的一個周六清晨，女兒陪著萊頓帶著他新做的麵包來到農夫市場，見到市場經理，請求設一攤位賣麵包；經理告訴他已有兩家麵包攤位，建議萊頓試賣貝果（begal）。

回家後萊頓立即上網找到如何製作貝果的資料，其原料和操作程序與製作麵包大同小異，只是烘焙技巧較為複雜，但對萊頓並不是難事，於是他在家重複試做，直到大家滿意。萊頓帶著貝果去見市場經理，得到認可後當場申請攤位，一周後得到衛生部門批准後，便去Costco買了帳篷，父子兩人並在自家後院練習搭架的技巧，一周後開張大吉。

兒子當老闆，爸媽當伙計，生意很不錯，準備好的五十個貝果在收市前就售完，不僅老闆高興，伙計們更是喜笑顏開。收市後市場經理也來祝賀，並建議加售bialy；這是紐約人喜歡的具果變種，在貝果的正面加上一些洋蔥和辣椒末，這難不倒老闆萊頓。在周六開市前，一百個貝果和bialy在攤位上展示。生意特別好，在收市前又一次售罄，經理誇獎這是市場有史以來生意最好的攤位。

為了保持新鮮度，貝果只能在周五製作，為了增產，女兒把我們拉去幫忙。萊頓在周五白天準備好各式材料，晚飯後幾個人圍著磁磚板桌，萊頓主持和麵，我管切麵並秤重，保證每個麵塊重量在90至100公克；女婿負責造形，女兒為貝果加料後，排列在烤盤上，放進冰箱過夜。

周六清晨五時三人起床，立刻將烤箱加熱到四百二十五度後，放進貝果烤盤。因為溫度高，每隔三、四分鐘須將烤盤取出，重新將貝果換位，避免烤焦，如此這般換位三次，金黃飽滿的貝果便烤好了。

由於烤箱容量限制，每次只能烤出三十個，七時左右，才能烤出一百五十個，立刻趕去市場搭棚設攤，將貝果放進玻璃罩，八時半左右萬事就序恭候顧客。老闆萊頓跟顧客閒聊，介紹自製的貝果，兩個伙計坐在椅子上準備伺候買客，生意興隆不在話下，一過中午，一百五十個貝果全數售光，但要等到下午一時才准收攤，以維持市場狀態。收攤後女兒一家便來我家享用午餐，然後回家休息，之後的兩個周六，盛況依舊。

由於受到時間、冰箱和烤爐的限制，製作一百五十個貝果是他們三人的極限，要增產就得我們全家投入，我家有較大的冰箱和烤爐。為了滿足小老闆的意願，一致決定由我們兩家在周五加班製作五十個bialy，晚上由我帶回家存入冰箱。周六早上六時半左右，小老闆用電話將我叫醒，開始bialy的烤焙，每隔三、四分鐘我用facetime向萊頓報告bialy的進展，我的表現令他滿意。

大約八時半左右，我將五十個金黃飽滿的bialy送到市場，他們三人已各就各位準備開市了。新品種的加入受到市場經理嘉許和顧客捧場，兩百多個貝果不到中午又全部售出，小老闆和伙計們的歡欣自不在話下。如是這般連續了四個周末，直到暑假萊頓回校上課，結束他充滿挑戰和成就感的暑假；父母的愛心付出和自身的努力，萊頓學到如何對人處事，加強自信心，更實現爸媽的初願。