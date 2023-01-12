《老照片說故事》懷念吳大倜博士

化學博士吳大倜教授。

早前去參加吳大倜博士的告別式，在持香祭拜時看著他的遺像，雖覺得面容顯得清瘦，那打著紅領帶的模樣卻十分倜儻。文協舊雨寒暄之際，咸對其人忽而辭世不勝唏噓，然均感其能安然離世，誠亦堪慰。

吳博士以家長身分進入長島 文協，並於一九九三年擔任美東中文學校協會會長。他連年參與籌畫最具挑戰性的「中華文化常識問答」學藝競賽，其公允的裁決與深厚的學養令各校校長、師生與家長折服。

吳博士亦善翩翩起舞。有一年林璧雍老師進修班的學生由他指導國標舞，文協組曲的學生由我指導歌唱，一起為長島文協年度新春晚會綵排，演唱「秋蟬」與跳華爾滋；在吳博士精準的三步舞帶動之下，兩組學生的配合默契十足。昔日文協舊識甘台甯說道：「跟吳老師做了最後的告別，也對他的女兒、兒子致意，感念他在中國年帶給大家那一段快樂的時光。」

吳博士平易近人，記得一次去美東年會，我和他為室友，第二天一起床，我發覺咖啡 已經泡好。當年吳博士於年會在旅館幫我泡咖啡，而今我竟為他的告別式訂花圈，走筆至此，啞然無語。

吳博士往生也讓周黎培等昔日輔仁大學校友愕然惋惜，王張令瑜寫道：「在過去的五十多年裡，我從大學一年級開始就認識他，他從未改變，人總是那麼善良、溫柔，讓人感到溫暖、甜蜜……，一個真正的紳士……。」楊兢民、程文晉、萬仲南、鮑世楨等人回憶說道：「大倜在我們大學時，窄褲腿、橋牌、麻將都專精，還是舞林高手。」

吳博士淡泊名利，卻對二○○九年美東協會頒發給他的優良教師獎，十分珍視。此獎意義正是奉獻僑教，他獲頒此獎，實至名歸，誠如輔大校友高珊爵、程文晉等所言：「大倜兄課餘之暇不忘廣推華文教育，和在休城做同樣努力的世楨兄，遙相呼應，相得益彰，有『北大倜』、『南世楨』的美譽。」

二○二二年七月，吳大倜（左）和王張令瑜在輔大校友會的合照。

「助人為快樂之本、為善不欲人知」，萬仲南回憶當年：「大倜生性善良，樂於助人，早年得知家姊要學開車，便將自己的車借給家姊練習並通過路試，家姊對他的幫助，永遠銘記在心。」王張令瑜亦提及當年兩人協同向紐約州 政府申請，使文協成為了一所非營利機構組織，方幗嫣與我方知誰是幕後功臣。

高珊爵並輓一聯：

大化學壇，專精分子，新知得能暢

倜雨美東，薪傳華教，舊學喜向榮

盡者言辭、不盡者情。唯有化哀思為寄語、以抒發無盡之悵憾。