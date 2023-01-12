因疫情在家宅了近三年後，先生和我的第一個遠遊選擇北加州 ，去探望小兒子和弟弟妹妹。感謝大妹和妹夫盛情款待，住在他們新裝修的家，溫馨舒適，也讓我們有機會稍稍品味灣區 生活。

外甥女離家工作後，大妹陸續養了四隻貓，最小的科蒂活潑好奇；領養最久的卡蘿優雅愛睡；科蒂的姊姊古奇有雪白和咖啡的毛色相間，流露時尚韻味；大妹最寵愛的科努麗溫順聽話，慵懶可人。大妹說：「一早醒來看到四個小傢伙的笑臉，開啟快樂的一天。」

大妹以四隻貓的名義客製了一幅貓的宣言：「歡迎來家裡作客，你或許認為我們只是貓，而主人卻把我們當成寶貝般關愛；你一定會被舔或聞，自己要習慣；如果不想沾到毛，請不要坐在沙發上；你們是朋友，而我們是住在這裡的一員。」讀完不禁莞爾，遇到好主人的寵物真有福。

灣區天氣溫和，秋末冬初的氣溫比東岸高了攝氏十幾度，適合爬山尋幽，大妹近來經常挑戰南灣大小行山路徑。周六時，大妹帶著我和小妹征戰頗有陡度的小山坡，還貼心地給我一雙壓力襪。退休一年多，我規律的走跑步機，跳尊巴舞，不但體力跟得上，還能邊爬陡坡邊聊天。

周日和弟弟、弟媳、妹妹、妹夫、小兒子、姪兒、姪女共聚，菜餚十分豐盛，有拼盤、片皮鴨、生煎包、香酥石斑、椒鹽排骨、上湯菇菜、蒜蓉豆苗、蟹肉乾燒伊麵，以及小妹夫特製的台式油飯、當歸人參雞湯。

甜點有起司蛋糕、南瓜派、混合莓子派，加上香檳助興。看著下一代有說有笑，不由回想起我和弟妹們小時候在父母身邊的無憂無慮。

大妹特別帶我們到舊金山歌劇 院，看了一場經典的「茶花女」歌劇，布景服裝美輪美奐，男女主角唱功深厚，每個配角都有畫龍點睛之效，大家看得非常過癮，也被劇中真摯的愛情所感動。

十二月初的灣區依舊可以觀海，小兒子與他的女友為我和先生，安排了兩天一夜的海邊之旅。

我們漫步旖旎的白色沙灘，欣賞遼闊海景，享受海鮮大餐，還首次嘗試密室逃脫冒險遊戲；四人同心腦力激盪解開各個謎團，像愛麗絲夢遊仙境的主題一般，一個接著一個房間的奇遇，非常新穎有趣。

灣區常年陽光普照，先生和我每天在大妹家的後院一邊做伸展操，一邊享受日光浴，並在妹夫改造的車庫，利用乒乓球的訓練機增進球技，也使用伴唱音響一展歌喉。更見識到妹夫示範拿手的青糰、肉圓、泰式炒飯、粉蒸肉、紅油抄手、章魚燒，原料自製，妹夫廚藝精湛，令我們嘆為觀止。約兩周的假期和家人團聚，不但體驗灣區休閒娛樂、多元美食， 更為內心注入一股暖流。