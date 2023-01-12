疫情 以來，網購成了許多人的選擇，而我卻更喜歡實體店。逛商店是從小養成的習慣和喜好，我家附近商店林立，三條公車路線經過，街上熙熙攘攘。聽媽媽說，三、四歲的我胖得像冬瓜，她帶我下公車，迎面是百貨店的櫥窗，琳瑯滿目，我黏在櫥窗前不肯回家，媽媽左哄右哄，我才勉強挪幾步。

到了書店 ，又站住了，吵著要看五顏六色的小人書，媽媽好不容易拽著我走了幾步，照相館櫥窗裡新郎新娘胸前戴著大紅花的婚照又吸引了我。媽媽不得已，抱起沉甸甸的「冬瓜」，我卻掙扎著要下地，公車站離家三、五分鐘，卻走了半個多小時，媽媽累得手臂痠痛，帶我出門太辛苦了。

有一天，我那不明真相的小舅來了，他有蜷曲的頭髮、炯炯有神的眼睛，一笑露出兩酒窩，戴著大蓋帽、硬肩章，皮鞋蹭亮。我跟著英武的小軍官出了門，一如既往東張西望，看中了五彩鉛皮小喇叭，小舅勸我：「吹喇叭太鬧了，妳媽喜愛清靜。」我大哭起來，路人側目回望，小舅窘得趕緊掏錢，把小喇叭塞到我手裡，送我到家門口，扭頭隻身出逃。

還記得那天的快樂，我吹著喇叭，從屋裡到屋外，從樓上到樓下，半天就吹膩了；接著把喇叭反轉過來，放在水龍頭下當漏斗，兩支衣袖濕透了，滴滴答答，地板上到處是水。因不愛惜玩具，長輩批評我「喜新厭舊」，從而有了點模糊感悟，擁有的快樂遠不及尋找新奇來得長遠。

上小學後，不需要長輩帶著逛店了，我單槍匹馬穿梭於商店。放學路上，不放過任何一家，百貨店有會閉眼睛的洋娃娃，書店來了「小布 頭奇遇記」，糕點鋪蛋糕上的奶油花有三種造型。街上還有叮叮噹噹補鍋子的「服務站」、飛針走線縫衣服的裁縫鋪、釘鞋掌的皮匠、修單車的師傅，一路走來滿目新奇。

有一陣最愛看賣油鹽醬醋的老師傅，用大小不一的長柄勺，大勺半斤，小勺一兩二兩，從大缸裡舀出豆油、醬油、米醋、黃酒，分別灌到顧客自帶的瓶子裡。看得我手癢癢的，立志長大要去賣醬油。

可惜十六歲去農村插隊了，方圓幾百里只有一家供銷社，賣農具、百貨和食品，物架上商品稀稀拉拉，經久不變，不值一逛。若干年後回到上海，終於又能去逛五花八門的店了，然而，那個年代大城市也商品短缺，買衣服要布票、買皮鞋要工業券、買手表要手表券。

買東西榮升為大事，每次貨比三家，乃至七家八家，店裡人頭簇擁，「看客」比「買客」多，七嘴八舌，參與挑選。經過如此尋尋覓覓和眾人挑挑揀揀買來的物品，可謂百裡挑一。

有一年去廣州出差，聽說那裡的軟心水果糖不要糖票，皮涼鞋和絲巾也不收工業券，不少同事託我購買。到了廣州才發現來自全國各地的人都在搶購這三樣，櫃台前人山人海，於是每人每次限購水果糖半斤、涼鞋一雙，人擠人，好不容易擠到櫃台前，猶如打仗。相比之下，「逛」比「買」悠閒多了。

一九八○年代初我來美國留學，第一次走進美國超市不由得一震，竟有如此豐富的物質、寬敞的店堂、稀少的顧客和舒適的購物環境。那幾年囊中羞澀，卻不妨礙我逛店，離校園不遠的主街上有各色小店，未曾見過的物品比比皆是，比如設計精緻的英文賀卡，邊看邊學英文祝福語。

樂器店的電吉他彈起來格外響亮，遇到沮喪時，逛店是免費的心理治療。與我生活無關的釣魚竿、望遠鏡、銀燭台、晚禮服等物，都帶著我的想像四處飛翔，把煩惱拋到了九霄雲外。

白駒過隙，轉眼該斷捨離了，可是我依舊享受逛店。遇到新奇喜出望外，猶如尋寶，樂趣盡在探尋途中。