《老物件情懷》梅竹畫憶師恩

筆者恩師傅狷夫先生的梅竹二款畫作。

這兩張斗方小畫是恩師傅狷夫先生的作品，梅花落款為「甲辰歲闌 狷夫戲筆」，竹子落款為「窗前疏影 雪華村人作」。又逢歲暮，看著牆上這兩幅畫，在傅師門下習畫時的情景浮現眼前。

傅師有一慣例，就是每逢新年第一次上課，我們給老師拜年，老師就會把事先捲好的一幅幅小畫，拿出來讓大家摸彩，每人一張。那是我新年最開心和期待的事，這兩幅就是我當年摸彩所得。一竹一梅，梅竹雙清，配得真好。

一九六四 年，竹子那幅應是前一年或後一年，是我服兵役回來、出國前的那段時間。這兩幅畫都是我的珍藏，出國當然隨我漂洋過海，期間多次搬遷；但不管在何處，這兩幅畫都是我書房的壁上之珍，回顧那段習畫時間，竟即將一甲子了。

記得初入門時，傅師從山石的皴法、樹幹點葉、雲水勾染，一步步領我入門、奠定基礎，並指導我讀鄭昶著的中國畫學全史，對國畫的源流派別發展和及理論，獲得有系統的認識與瞭解。這本六百頁的大書，至今仍是我在這方面有問題時的寶笈，但已被我翻閱得幾近支離破碎了。

當年在台灣，與我同時在傅師位於台北市中山北路二段畫室習畫者，約有十人，由一名大師兄馬先生，負責管理老師畫稿的借出和收回整理等事。此外，當時已是知名的畫家，例如在政工幹校任教的鄧雪峰等人，也時常來向傅師請益。

一群志同道合的人，每周一次把自己臨摹的習作或創作請老師批評改正，並互相觀摩，還會討論繪畫的理論技法。那時畫壇非常活躍，經常有畫展 ，我們看過就會在班上交換所見所聞，並請傅師講解分析，提高眼界，增進畫藝，是一段極為快樂難忘的時光。

二○○七年傅師以九十七高壽仙逝於舊金山 ，歲暮睹畫懷師，不勝感念之情。