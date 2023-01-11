一九五七年我和未來的伴侶回老家見雙方父母，老朱得知後趕來看我。夏天炎熱，他滿身大汗，幾年未見，話說不完，他仍是當年心直口快的本性。我母親對這個率直的年輕人很感興趣，特別是他能回到浙江工作，而我還在陝甘寧老區待著。

老朱在陝西的一大收穫是在漢中找到另一半，對方在西北農業大學畢業後也到了蕭山，成了當地科技骨幹，兩人相伴一輩子。

此後多年我們都忙於大躍進和文化大革命，十多年都沒聯繫。

一九八○年代後，改革開放，文化課又提上日程，我因為寫了一些教學文章，受杭州「英語畫刊」之邀，一九八五年到杭州參加研討會，會議在原教會學校惠蘭中學舉行，大草坪、花園和西式建築使我眼睛一亮。

我進門先在布告欄看看會議安排，這時我抬頭一望，突然看見老朱就在我身旁，他也是受邀來開會。兩人大喜，熱烈擁抱，我們已二十八年未曾相見，在空檔中，我們去照相館合影留念。

又是匆匆近二十年，二○○四年，我們師大老同學相約於千島湖聚會，老朱因身體欠佳未能與會。會後我們幾人專程去蕭山他家慰問，大家都退休 多年，有的同學已經作古，他的房間裡掛著他的書法 ，蒼樸雅致，字如其人。

又過十二年，二○一六年我們回中國路過杭州，老同學徐寶雲的孩子徐川接待了我們，他已經去世的父親也和我及老朱是同班同組同寢室。老朱從蕭山趕來相見，他的腰間盤受傷，帶著一圈護腰的裝置，步履艱難。

我們四人在我住過多年的城隍山入口處餐館暢談半日，得慰平生。人生不相見，動如參與商，別後至今匆匆又是六年，我們因疫情 難回國，老朱在電話裡告訴我們，他已入住老人院，條件很好。大家都垂垂老矣，他期待我們何日彩雲歸，把酒話桑麻。

➤➤➤老朱同學趣事（上）