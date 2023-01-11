一九九二年八月底，我隻身一人從中國到多倫多大學攻讀學位。回想起初到加拿大 幾個月後的第一個聖誕和新年，竟是與我素不相識、在街頭邂逅的愛爾蘭裔老太Verna一起在她家共度。這事說來有點奇妙，但確實發生了。

Verna是我初到加拿大不久、感覺一片茫然時，近距離且密切接觸的優雅善良洋人老太太。她當時年近八十，頭髮花白蓬鬆有型、眼珠淡藍、身材中等，體型偏瘦但精神矍鑠，穿著得體，面容慈祥。她沒有子女，老伴幾年前已過世，在東約克獨居一套兩個臥室的小平房。

認識她純屬偶然，成為朋友和繼而成為她的房客，只能用緣分來解釋，因為她從來沒想過要招租客，我也從來沒想過會住到西人家裡，但我確實在她家住了八個多月。

當時我們是在街上偶遇，沒想到很快就成了有說不完話的朋友。事情的緣起是因為我初來乍到，面對文化衝擊、學業壓力，和靠獎學金生存的拮据生活，遠離家人孤單又寂寞，只求盡快拿到文憑，好再謀下一步。

當年我和來自中國的多數人一樣，能省就省，為了離學校近，省時間又省交通費，離唐人街近，生活方便，我以幾乎最少的一百八十元元租金，租住在休倫街一個說廣東話人家的朝西閣樓間。

那是房東為了招租，把最靠近房頂部分硬做出來一個小空間。租客需爬著簡陋的小梯上去，進門就只見地板上放了一個床墊，進去後只有中間靠近房脊的位置人可以站立、頭不碰到屋頂，兩邊就是房頂斜面。當時我大部分時間都在學校教室或圖書館，住處就是能洗澡、睡覺和煮點簡單飯菜的地方。

有一天，我在圖書館的多倫多星報（Toronto Star）的分類廣告上，看到東區丹佛街有個髮廊招一次性的模特，說白了就是找志願者去理髮店，讓學徒或打算新招的理髮師在頭上實習一番，理好後由師傅決定新手能否過關受僱。

對我來說，這是一次免費理髮的機會，我打了電話預約去做「模特」。那時還沒有手機，我出了地鐵站再次拿出地圖確定髮廊位置，此時一名路過的西方老太太主動停下來，笑問：「妳要去哪？我能幫到妳嗎？」我喜出望外，急忙掏出髮廊地址給她看，她爽快地說：「不遠了，我帶妳去吧！」我忙說如果妳有自己的事，給我指一下就行，她說：「我不忙，我在散步，事實上我無事可做，很高興能幫到妳。」

Verna不僅帶我去了髮廊，還一馬當先走了進去，熱情洋溢地告訴髮廊師徒說我是她的朋友，請他們一定好好幫我理髮。她全程坐在那裡觀看，等到一切結束，又堅持帶我到附近的咖啡 館喝咖啡，吃了一些點心。這期間，她自我介紹，也弄清楚我的大致情況，我給她看了我的學生證和家庭照，此舉應該是取得了她的充分信任，知道我雖然為省下理髮費去髮廊充當「模特」，但絕對不是需要提防的壞人；言詞間，她似乎對攻讀學位的人，有著一份特別的崇敬。

出了咖啡館，她才說她家距此不遠，家中沒有別人，老伴幾年前病故，她自己因乳腺癌，三個月前剛做了左乳切除手術，幸運的是已經康復，現在天天在街上散步兩、三個小時鍛鍊身體。她很高興遇見我這樣一個中國朋友並很享受我的陪伴，她說去她家沒有任何不便，非邀我去她家坐坐。我看出了老太太非常熱情善良但也很孤單寂寞。當時天已近晚，因為我晚上還有課，便婉言謝絕了她的好意，兩人互留電話告別。

接下來我們就不斷相約見面，我有空時Verna就來市區找我，然後一起逛唐人街、吃中餐館，在免費日去博物館和美術館參觀。長周末我從唐人街買好菜，帶到她家去煮好一起吃；吃飽了，兩人一同散步聊天。有時第二天她安排了活動，就留我在她家過夜。她健談、精力充沛，我們往往聊到深夜還談興盎然。她喜歡中國食品，對中國的一切都感到新奇，能看出她很享受我的陪伴。

我遠離故土家人，也很願意與她交往以排遣寂寞和對家人的思念。與她交往，我獲益良多，一可減少孤獨，二可練習英語口語和聽力，三可深入了解西方習俗和文化。生活有了內容，寫家信也不再那麼壓抑沉重。

與Verna在一起的時光，總能享受到她的感謝和稱讚，因為她說之前從未與中國人有過真正的交往，從未到唐人街閒逛，也從未進過中餐館吃中餐；是我豐富了她的生活，讓她感覺自己煥然一新。我的內心也充滿感激，周圍的人也都很羨慕我有這樣的朋友，紛紛要我幫忙介紹。我無能為力，因為此類事真的是可遇不可求。

很快到了聖誕節 和新年假期，我無處可去，她也沒有來訪者，她一再誠懇邀請我與她一起過節，等開學再回學校。就這樣，我與偶然邂逅的忘年好友Verna，在她家一起度過了我到加拿大後的第一個聖誕節。我們一起看電視、聽聖誕音樂、散步聊天、採購烹調，各顯廚藝。我教她中式家常炒菜和包餃子，她教我做糕餅甜食烘焙。

有一天晚上，她還試圖教我跳交誼舞，可惜我從不擅長也沒學過任何舞蹈，動作極不協調，怎麼也學不會。我們嘗試了半個多小時，她看我完全不得要領還弄得滿頭是汗，只好作罷。我的笨拙想必讓她掃興，可她總是那樣和藹親切，讓我賓至如歸，沒有任何不舒服。

回想那個聖誕節和新年，雖然沒有在中國過節那樣的氣氛，卻別有一番情趣，至今難以忘懷。我衷心感激我的朋友Verna，也認識到了陪伴的重要。元旦一過就開學了，在Verna的一再堅持和說服下，我沒有搬回租住的唐人街閣樓間，任由租金的尾月押金失去。我們兩人互相陪伴，抱團取暖，享受著相互的關愛和友情，留下了人生中一段溫馨愉快和永久的美好回憶。