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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

老朱同學趣事（上）

甌越

老朱是我在上海讀大學時同班、同組、同寢室的好友，他是浙江義烏人，以同鄉「中國現代詩人」艾青自豪，他也頗有詩人氣質。一九五五年畢業後，他和我共九個同學一起支援陝西，他被分派到陝南漢中市，我分到陝北米脂。九人中只有兩個女同學，其中一個已名花有主，另一個尚待字閨中。

在去分派的學校時，火車到了陝西咸陽，女同學小趙要下車，同學們幫她把行李送下車，這時老朱對她提出「以後選對象時，希望先從我們老同學中挑選」。這話說得直率，也很有幾分道理；眾人老家都在浙江，現在身處黃土高原，找個同學同鄉結為終身伴侶，互相照料，實在是理想的佳偶。小趙當然不好表態，車也只停靠幾分鐘，不過話也算聽進去了，她後來成了我的終身伴侶。

老朱在工作崗位上表現突出，一九五六年寶成鐵路通車，第一趟車讓鐵路沿線各界的先進人物乘坐，老朱名列其中，可見他聲望之高，我們聽到都很欽佩這個老同學。

老朱秉性耿直，看見不合理的事就說出來，不久對單位領導提了一些意見，不料受到地頭蛇的打壓；老朱一氣之下提筆給陝西日報寫了一篇揭發稿，刊登後引發軒然大波，我遠在陝北也看到那篇文章。頂撞領導在當時是滔天大罪，此後他不得安寧，我們也為之擔心，兩年後他只好轉回到老家浙江，在蕭山任教。（上）

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