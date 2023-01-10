屯子裡民兵排的余排長是單身漢，一個勞力養一個人，日子還算過得去。

有一次，我倆看守場院，夜裡在窩棚裡用穀草燒炕，有的穀草上帶有殘餘的穀穗，他一點一點摘下來放到一邊。我看他一個大男人摘得那麼認真，有些於心不忍，說這麼點穀粒放在那裡最終也收不到倉裡，他的聲音有些嗚咽地說：「看著燒掉心裡難受。」我也鼻子發酸，眼睛濕潤。

從這件小事我看到了一顆農民的心，每一粒糧食都是他們面朝黃土背朝天，汗流浹背得到的，怎能忍心看著被火燒掉呢？此時，我對小時候背誦過的「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」有了更深刻的理解。此後，我經常告誡自己，勤儉是中華民族的美德，無論將來多麼富有，一定要保持勤儉持家的習慣。

一九六九年冬天，余排長參軍去了牡丹江一帶，那年他二十三歲，在連隊裡是年齡最大的兵。無論年齡多大，在部隊的第一年都是新兵蛋子，連隊領導將他安排到炊事班當伙頭軍，兩年後當上炊事班長。

一九七一年秋天，我帶著一些糖果專程到部隊去看他，他的連隊駐紮在牡丹江以東大觀嶺站旁邊，周圍都是茂密的森林，木材如山，藥材遍地。我將帶來的一大包糖果拿出來，他一下子就全都發給周圍的戰士了。營房十分簡陋，沒有招待家屬探親的地方，我挨著他住在炊事班戰士的通鋪上。

第二天夜裡，突然響起集合號，這是要開拔？幾天不回來我怎麼辦？蘇修打過來了？要北上抵抗蘇修？還是往南撤退？那一瞬間我腦子裡冒出了許多問號。戰士們立刻起床穿衣，余排長說沒啥事，一會兒就回來，要我繼續睡覺。我又進入夢鄉，不知過了多久，在睡夢中聽到戰士們回來的聲音。

余排長帶著我到駐地周圍玩玩，清晨霧氣騰騰，山頂都戴上白色的帽子，士兵們在虛幻縹緲的霧氣中操練，時隱時現，猶如神話中騰雲駕霧的天兵天將；陽光逐漸驅散了遠處的重重濃霧，殘餘的薄霧籠罩著群山，銀光奪目。近處晨光四射，火車長鳴疾駛而過，下操的士兵說笑而歸。

白天，我們登上巍巍群山之巔，環視著色彩斑斕的大好河山，蜿蜒起伏連綿到天邊，鐵路像長蛇一般盤山而繞，消失在林海中，這景色不禁令人讚嘆「江山如此多嬌」。

當時我妹妹生病需要黃芪這味藥，在藥店裡很難買到，余排長帶我去山裡挖黃芪。挖黃芪的工具是一根七、八寸長的樹枝，比擀麵杖細一些，中間拴上一根小腿長的細繩子。找到黃芪後，將繩子的另一端套在黃芪根莖露出土壤的那部分上，然後兩腳分別站在黃芪兩邊，雙手握住樹枝，稍微下蹲用力向上拉，一根長長的黃芪便被拔出來。

我在大觀嶺玩了六天，和連隊的幹部戰士相處得很好，還參加了三排同一排的籃球比賽。火車站和道班的職工也來觀看籃球比賽，他們誤認我是新兵，還沒發軍裝呢。我離開的那天，連長帶著十幾個戰士到車站送行，好像是我從部隊退伍似的，火車站的人肯定納悶：「這個新兵怎麼還沒穿上軍裝，就被退了回去？」