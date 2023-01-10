《老照片說故事》終於看到北極光

在筆者住的旅館陽台上，所拍下的北極光。

女兒安排我們和她一家四口，在孩子開學前到冰島 旅遊，在啟程的前一周我就開始注意冰島的天氣。非常掃興的是，跟二○一九年我們參加極光旅遊團第一次到冰島一樣，天天下雨，奈何一切都安排好，只有順其自然。至少我們有比較多的時間跟兩個外孫朝夕相聚，這樣一想也就坦然了。女兒也說：「在美國看冰島的天氣預報不準，到了冰島要看英國的網站BBC才比較準。」

經過五個多小時的飛行，到了冰島首都雷克雅維克，住進旅館 已是當地時間晚上十時，美東時間下午六時。餐館還是燈火通明，擠滿了人，為了避免新冠肺炎可能傳染的風險，我們買了外賣，到旅館房間享用。

第二天早餐過後，我們到首都市中心閒逛，來到了哈爾格林姆斯大教堂，這是冰島最大的教堂，塔頂可俯瞰首都全貌，是冰島最具代表性的地標建築之一，還參觀了歌劇院。沿著海灘的人行道我們走了一小時，不管旅行到世界任何角落，不管多晚或多累，我們都不忘每天要走路一小時，這運動已持續了二十二年。

搭了四十五分鐘的小飛機，從首都飛到赫本，租了兩輛車，準備在這裡玩三天。沿途車輛稀少，風景美不勝收，開闊的原野上，有丘陵、小山、湖泊、冰川 、放養的牛羊，駕駛在這樣的公路上真是一大享受。

大約一小時後，到了聞名的冰島鑽石海灘，冰川融化分解之後，大大小小的冰塊從旁邊的冰河湖順著水道帶到海，再被海浪沖上岸；放眼望去，就像一顆顆鑲在黑沙灘的巨大鑽石，是遊客來冰島的必訪之處。

下午，我們換上了防水的帽子和連身衣褲，看起來像太空人，登上十人汽艇遊冰河湖。晶瑩剔透的冰塊，大大小小的漂浮在湖上，主要是雪白色，也有部分保留了冰藍色 ，景色非常夢幻和壯觀。在維也納出生的漂亮嚮導耐心地回答我們所有的問題，很敬業，令人印象深刻。

斯瓦蒂佛斯瀑布的登山健行來回五公里，是一條很好走的路線，尤其沿途景色優美，藍天、白雲、山上冰原，一點都不寂寞。瀑布在比較高的山上，從很特別的玄武岩之間出水，水量雖然不是很充沛，但也足夠滲透心扉了。

此行，最刺激的莫過於駕駛雪地摩托車，嚮導提供防水的冬季外套、手套、套頭帽和頭盔，兩人一輛摩托車。剛開始時不但後座的人緊張，開車的人更緊張，怕在冰原上失控，造成摩托車打滑翻車；駕駛一段距離後才開始放鬆，周圍絕美的景色令人驚嘆不已，在廣闊的冰原上，深深地感受到自己的渺小和大自然的神奇。我們一行前後共有二十輛雪地摩托車，浩浩蕩蕩的跟著嚮導，朝向沒有盡頭的冰原上馳騁。這是我一生中最興奮的一次衝刺，向大自然挑戰，好過癮。

最後兩個晚上，女兒安排住進曠野中的Ion Adventure Hotel ，為的是有機會看到北極光的風采。第一個晚上大約十一時，女兒帶著孩子來到我們房間，等待北極光來臨。因為我們房間的窗戶，正面向北方，我們不停輪流觀看窗外動靜，只見天空中還是有朵朵的雲層，同時也查過觀看北極光的網站，這種天氣看到極光的機會不大，等到半夜十二時我們放棄了，只好寄望第二天，留在冰島的最後一個晚上。

旅遊冰島的最後一天，我們又參觀了一個瀑布，外孫女驚訝地看到了彩虹，因為風大，瀑布的水不停潑到臉上，我們還是很興奮地捕捉到了和瀑布、彩虹的合影。下午到了一個室內養殖小蕃茄的農場，面積很大，員工也很多，品嘗了小番茄，既爽口又甜美。

前一晚沒有看到極光，心態還算平衡，並沒有灰心，大夥依然珍惜最後能見到北極光的機會，同樣的時間來到我們房間，等待幸運之神降臨。十一時五十九分，忽然房間的電話鈴響，前台告訴我們極光出現，大家穿上外衣，迫不及待衝向旅館前院，抬頭看見綠色的大面積光束，這就是傳說中的極光，從天空的一角跨越另一角，不停變換形狀，趕快拿起相機拍下這浮光掠影。

我們祖孫三代站在天幕下，看到大自然浩瀚的天空，感受到生命的渺小如滄海一粟。徘徊了好一會兒，回到自己的房間，大吃一驚，北極光正在我們房間窗戶外，強烈伸展它的嫵媚，比先前看到的更精采。

我們是何等幸運，在冰島被極光恩寵，它毫不吝嗇地展示，是在最後一晚來向我們道別嗎？還是歡迎我們下次再來冰島？

感謝女兒精心安排這次旅遊，讓我們恣意徜徉在沒有人煙的原野、丘陵、冰川、河流和瀑布間，身心得到充分釋放。這次冰島遊最大的收穫，就是終於看到了嚮往已久的北極光，了卻我們長久的心願。傳說看到極光的人，一輩子幸福，我願意相信。