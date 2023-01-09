《老照片說故事》弟弟的上學波折

作者母親抱著三歲的弟弟，在老家留影。

弟弟在一九三七年出生於南京三牌樓狗耳巷，幾個月後因戰亂，母親帶著我們兄弟回浙南青田老家避亂。一九四○年父親從長沙要母親去團聚，考慮路途艱難，把三歲的弟弟留給祖母照料，母親帶著八歲的我去長沙，離別前母親抱著弟弟在天井留影。

弟弟幼小時，常在村前小溪裡摸魚捉蝦，過著快樂的童年。祖母幾十年的習慣，每天在火塘裡焐一罐粥以此度日，因此弟弟童年時缺少營養，身體不健壯。

一九四四年，弟弟進本村小學讀書，一九四五年對日抗戰勝利後，我們到了杭州。一九四六年，父親託朋友把弟弟送過來，結束了六年的分離。

初到時，母親把弟弟的衣服加以蒸煮，因為衣縫裡有很多虱子，當時他九歲了，夜裡還常遺尿，身體瘦弱。母親買了當時流行的兒童營養劑「補力多」給他吃，身體才慢慢好轉。

當時我們家住在杭州開元路，弟弟先在附近青年路東平巷小學讀三年級，在家裡和我一起學打算盤和看地圖。一九四七年暑假，父親帶我們去他工作的兗州住了兩個月，這是我們第一次搭火車長途跋涉，感到很好奇。兗州的城牆高大，外面圍著水濠，聽父親說，兗州在濟南和徐州之間，戰略地位很重要，自古是兵家必爭之地，三國時曹操曾領兵和黃巾軍以及呂布等人在該處大戰。

父親住地近旁有一座建於南北朝時期的興隆塔，父親曾帶我們兄弟倆登上最高處觀看四郊，那是銘刻一生的回憶。城裡天主堂也很巍峨，父親帶我們去拜訪裡面的德國 神父，我們驚訝地發現他的山東話講得很流利。牆上掛鐘整點時，上面的小門自動打開，出來一隻機器鳥點頭鳴叫，我第一次見到這樣的鐘，對德國工藝頗為神往。

暑假快結束了，父親送我們回杭州，他在一九四八年死於兗州戰事，我們母子三人從此陷入苦難。

母親堅持讓我們上學，後來我們搬到勞動路九十三號，弟弟轉到附近杭師附小上學。杭師附小是一所質量很好的學校，但弟弟由於在老家農村小學底子沒有打好，在小學、初中學習吃力。初中他考入我的母校杭初。

一九五三年我去上海讀大學，我年輕不懂事，畢業時學校號召支援西北，我想國家培養我讀大學，應該服從國家的需要，沒有向學校講述家裡的困難，結果被分派去陝西，從此無法照料母親和弟弟。起初我每月工資四十二元，我每月寄回三十元，保障母親和弟弟的生活所需，但無法具體關照他們，這是我終生的遺憾。

一九五五年弟弟初中畢業，一時考不上高中，在家自學，當時團市委組織這些青年自學，弟弟的小組獲得表揚。一九五六年他考上杭五中，地點在鼓樓附近；班主任是我在宗文中學的學生牟國森，高中時他喜歡學俄語，學得好，在圖書館 看到我在教學雜誌上發表的文章，他高興地給我來信。

一九五八年弟弟讀高三最後一學期，因母親癱瘓，生活不便，他和母親商量不如回農村老家，親友多好照料。當時因大躍進形勢困難，政府正在動員減少城市人口，因此在派出所只花了五分鐘時間就辦完遷移手續，從此成了農業人口。這讓弟弟後半輩子吃足了苦頭，而他們當時不明白其中的利害關係，我是從他們回到農村後的來信中才知道變動，弟弟的求學階段也結束了。