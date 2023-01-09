惱人的頭蝨
最近從報導得知，二○一六年以色列考古學家在考古遺址萊基山發現一把距今約三千七百年前，由象牙製成、兩側有齒的古老梳子。直到去年年底，以色列希伯來大學的一個教授才注意到梳子上面的微小字母，字句是以希伯來語的前身──最原始的迦南字母寫成的完整語句，內容是「願此梳掃除髮鬚之蝨」。這刻在梳子上的銘文，鼓勵人們勤梳頭髮和鬍鬚以清除蝨子，可見人類的三千煩惱絲自古即受頭蝨困擾，而必須設法應對了。
巧合的是就在前幾日，我居處的鄰鎮有兩所小學校同時爆發學生長頭蝨風波，家長收到學校的緊急通告後，有如驚弓之鳥。消息傳遍社區，大家聞蝨色變，不敢輕敵，於是在鄰里交流的網站上，有關處理頭蝨的對策，瞬時成為熱搜話題。
記得四十年前女兒上小學一年級時，也曾經歷過學校向家長發出紅色通告單，指出在班上發現同學有頭蝨，呼籲每位家長配合，如發現孩子有頭蝨，應即刻做杜蝨措施，並禁止學生返校，直到頭蝨除盡。
接獲通知後，我小心翼翼地每天數次翻檢女兒及兒子的頭髮，果然不出所料，女兒中鏢了。一家人如臨大敵，隨即展開一連串麻煩又累人的除蝨大戰。我趕緊到藥房購買去頭蝨的洗頭水、護髮素及除蝨卵的梳子，仔細按指引進行杜蝨。在頻頻洗頭及使用密齒梳子清除頭蝨及蟲卵之下，女兒頭皮痛得哇哇叫。
我又將所有衣帽、被褥、毛絨玩具，全丟入洗衣機以熱水浸泡清洗後，再以高溫烘乾，然後徹底對床鋪、寢具、地毯及地板反覆強力吸塵及擦洗。那幾天除了清理頭蝨，更擔心家人被女兒傳染頭蝨。
有一天，先生疑神疑鬼的說覺得頭癢癢的，當時我已累得幾近崩潰，對他說：「你的頭好處理，假如有頭蝨，我就給你剃成光頭。」顯然他僅是心理作祟，一說到要剃光頭，就再沒提起頭癢了。如今回想起來還心生畏懼，為這小小的頭蝨疲於奔命；折騰數日，最後總算雨過天晴，送女兒返校上學後，我們才鬆一口氣。
記得我小學二年級時，學校也曾出現過頭蝨潮，那個年代對抗頭蝨除了拚命洗頭，母親也在我頭髮中抓蝨子並以篦梳清除蝨卵。學校還請家長統一用DDT噴灑孩子長了頭蝨的頭髮，再以毛巾包裹著殺蟲。至今我仍然清楚記得頭上包著毛巾，忍受DDT氣味的無奈。
這一招雖然對杜絕頭蝨頗有著效，然而許多年後我們才從政府的公告得知，DDT會對人體健康產生危害，因此全面禁用，如今回想起來還是心有餘悸。
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