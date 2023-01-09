最近從報導得知，二○一六年以色列 考古學家在考古遺址萊基山發現一把距今約三千七百年前，由象牙製成、兩側有齒的古老梳子。直到去年年底，以色列希伯來大學的一個教授才注意到梳子上面的微小字母 ，字句是以希伯來語的前身──最原始的迦南字母寫成的完整語句，內容是「願此梳掃除髮鬚之蝨」。這刻在梳子上的銘文，鼓勵人們勤梳頭髮和鬍鬚以清除蝨子，可見人類的三千煩惱絲自古即受頭蝨困擾，而必須設法應對了。

巧合的是就在前幾日，我居處的鄰鎮有兩所小學校同時爆發學生長頭蝨風波，家長收到學校的緊急通告後，有如驚弓之鳥。消息傳遍社區，大家聞蝨色變，不敢輕敵，於是在鄰里交流的網站上，有關處理頭蝨的對策，瞬時成為熱搜話題。

記得四十年前女兒上小學一年級時，也曾經歷過學校向家長發出紅色通告單，指出在班上發現同學有頭蝨，呼籲每位家長配合，如發現孩子有頭蝨，應即刻做杜蝨措施，並禁止學生返校，直到頭蝨除盡。

接獲通知後，我小心翼翼地每天數次翻檢女兒及兒子的頭髮，果然不出所料，女兒中鏢了。一家人如臨大敵，隨即展開一連串麻煩又累人的除蝨大戰。我趕緊到藥房購買去頭蝨的洗頭水、護髮素及除蝨卵的梳子，仔細按指引進行杜蝨。在頻頻洗頭及使用密齒梳子清除頭蝨及蟲卵之下，女兒頭皮痛得哇哇叫。

我又將所有衣帽、被褥、毛絨玩具，全丟入洗衣機以熱水浸泡清洗後，再以高溫 烘乾，然後徹底對床鋪、寢具、地毯及地板反覆強力吸塵及擦洗。那幾天除了清理頭蝨，更擔心家人被女兒傳染頭蝨。

有一天，先生疑神疑鬼的說覺得頭癢癢的，當時我已累得幾近崩潰，對他說：「你的頭好處理，假如有頭蝨，我就給你剃成光頭。」顯然他僅是心理作祟，一說到要剃光頭，就再沒提起頭癢了。如今回想起來還心生畏懼，為這小小的頭蝨疲於奔命；折騰數日，最後總算雨過天晴，送女兒返校上學後，我們才鬆一口氣。

記得我小學二年級時，學校也曾出現過頭蝨潮，那個年代對抗頭蝨除了拚命洗頭，母親也在我頭髮中抓蝨子並以篦梳清除蝨卵。學校還請家長統一用DDT噴灑孩子長了頭蝨的頭髮，再以毛巾包裹著殺蟲。至今我仍然清楚記得頭上包著毛巾，忍受DDT氣味的無奈。

這一招雖然對杜絕頭蝨頗有著效，然而許多年後我們才從政府的公告得知，DDT會對人體健康產生危害，因此全面禁用，如今回想起來還是心有餘悸。