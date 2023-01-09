晨昏定省，出自「禮記．曲禮」：「凡為人子之禮，冬溫而夏清，昏定而晨省。」其意是身為子女的規矩是冬天讓父母生活溫暖，夏天讓父母過得清爽，晚上為父母鋪床安枕，早上看望父母問安。這個成語也是舊時侍奉父母的日常禮節。

在「紅樓夢」裡，賈府最年長的賈母，是被兒女子孫、兒孫媳婦們晨昏定省的對象。我最初是上中學讀「紅樓夢」知道「晨昏定省」的，不過只知字面意思；而完全理解，深刻懂得它的含義時，已過而立之年。

一九九一年，我在日本 工作，公司放年度休假，我回中國探親，下了飛機，坐車回到自己的家。我已有一年未見到五歲的女兒和等待我回來的妻子。次日，我帶著妻女和禮物去探望我的雙親，父母看上去很高興；吃完了飯，母親和我閒談，向我講起她婚後的一些往事。

一九四二年，母親嫁給父親，與爺爺奶奶同住在老家的一座四合院，爺爺奶奶住北房，父親母親住廂房。那時父親在奉天（今稱瀋陽）經商，奉天距離老家有百餘里，當時交通不便，父親很久才回家一趟。

婚後不久，父親出外經商，幾個月後的晚上回來看母親，剛放下行李，就聽見奶奶的聲音說：「是長安回來了嗎？」（長安是我父親的名字），隨後是一聲咳嗽。父親對母親說：「我得趕快去請安。」說完，父親從行李裡取出一個匣子交給母親，又拿出一包糕點，急忙去看爺爺奶奶。

母親說，她打開匣子，裡面有錢幣和金錁子，還有翡翠玉簪、胭脂香皂雪花膏。母親覺得很溫暖，知道父親關懷這個家，也關愛她。出生殷實之家，讀過女子中學的母親懂得父親應恪守「晨昏定省」之禮，做兒子的無論從哪裡回到家，先要向父母省視問安。說完，母親把話鋒一轉，說道：「不過如今已不興這個禮節了，我只是說一說，讓你們知道我們那時候的一些事。」

聽完母親的一席話，覺得她除了告訴我這些往事，語氣裡夾雜著對我的一點「抱怨與不滿」。之後，聽我姊姊說：「弟弟，你回來那日，媽媽等你等到很晚，準備的飯菜都涼了。媽媽以為你會來先看望她，可是到晚上你也沒來。母親有些失望，還說兒子不會忘了娘吧？我們勸導她半天。」

聽完姊姊的話，我感到很慚愧，也覺得委屈，父母在我心目中地位崇高，我怎麼會忘記親爹娘呢？我只是不懂和疏忽了「晨昏定省」，覺得稍晚一日去見爹娘不為過。我知道了母親閒談的原因和寓意，省悟出身為兒子應該怎麼做了。

休假期滿，回日本的前日，我向父母告辭，他們很高興，母親說：「兒子一人在外，要知冷暖，照顧好自己，不用惦記我們。」聽到父母話語中蘊含不捨與牽掛，讓我感到溫暖，深刻領悟「兒行千里母擔憂」，也牢牢記住「晨昏定省」是禮節，更是孝道。

以後每逢節日，我會打電話問候父母，祝福平安；回國出差，也會電話問候父母；回國探親，下了飛機就乘車直奔父母家，父母很是欣慰。父母也很通情達理，母親說：「見到了，就安心了！孩子和媳婦等著你呢！快回去吧！明日再來，媽媽給你包餃子 。」母親其實捨不得我走，她期望兒子永遠在身邊陪著她。

時光流逝，父母已駕鶴西歸，我也步入暮年。做兒女的要早早懂得母親無私奉獻一生的愛心和精力，對兒女的那一點要求絲毫不過分。晨昏定省不只是禮節和孝親，也是血濃於水的親情，是報父母養育之恩，更是為人之子的必行之道。