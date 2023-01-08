﻿我開始注意車牌，得追溯到二十年前，我們住在佛州 的朋友一家人開了大型休旅車，一路北上前往尼加拉瀑布旅途中，特別經過紐約來看我們。他們傍晚抵達中國城，停在路邊到餐廳用餐，沒想到外州車牌竟被歹徒盯上；他們出來後發現車門被撬開，行李不翼而飛，害得我們當牧師的朋友次日只得穿著出門時穿的及膝短褲，跟我們去聚會。紐約治安敗壞，讓他們沒齒難忘。

從此我總會注意路邊停車的車牌，如果是外州來的，難免會為車主捏把冷汗，祈禱別遭宵小覬覦。

我發現每一州的車牌，常附帶別名，綽號跟地理位置有關的像是海洋州羅得島、大湖州密西根，還有因位居最北，故名北極星州的明尼蘇達，不過它還有個顯示地理特徵的綽號叫萬湖州；正如大峽谷州亞利桑納，花崗岩州新罕布夏、註明「林肯之地」的草原州伊利諾、山岳州西維吉利亞。

好笑的是，佛蒙特也以山岳著名，避免鬧雙包，乾脆加個「綠」字，叫綠山岳州；如出一轍，避免重複的還有花園州紐澤西，和加了「和平」兩個字變成「和平花園州」的北達科他。

有的別名可以看出州民自豪之處，例如擁有帝國大廈的紐約叫帝國州、又名「機會之地」州的阿肯色是自然州；德拉瓦州是第一州，因為是第一個宣布加入聯邦的州；好客州密西西比、美國精神州麻塞諸塞、度假地州緬因、長青州華盛頓、運動員天堂州路易斯安那、佛羅里達是陽光州；康州是憲法州、旅遊勝地夏威夷是歡迎光臨州、俄亥俄是飛行家（懷特兄弟）出生地州。

還有以特產命名的向日葵州堪薩斯、桃子州喬治亞、玉米州愛荷華、著名馬鈴薯州愛德荷、大麥州堪薩斯、美國產乳地州威斯康辛、銀礦和牛肉州內華達；蒙特拿叫財寶州，因為富含金銀礦藏；早年掀起淘金熱的加州 反而只叫金色州，因為除了金礦外，還有春天遍滿田野的金色罌粟花。

比較特別的是「給我證據」州密蘇里。相傳一八九九年，在費城 的宴會上，密蘇里有個國會議員說：「管你說得多麼天花亂墜，我是密蘇里來的，除非你給我證據看，我就是不信。」而志願者州田納西，因為一八一二年最多的志願者參軍，在傑克遜將軍指揮下，投入紐奧爾良之役。

美國是個很重視志工的國家，我看過路邊停的車沒有紐約車牌，只有三個字母VAS（volunteer ambulance services）。

還有的車牌會標明個人理念：我信神、不自由毋寧死、繫好安全帶、又要回家了、安全得付代價。

記得剛來美國時，在高速公路上曾看到一輛車牌Taipei168，看著這個得特別付費的車牌漸漸消失在視野，當時悔隨夫婿來美國、思鄉甚切的我，恨不能此身行駛在台灣的高速公路上，直奔高雄的家，無奈插翅難飛，只有徒呼負負。