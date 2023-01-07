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《老照片說故事》大雁塔下憶當年

文、圖／成牧
筆者（右）與二姊當年在大雁塔前的合影。
筆者（右）與二姊當年在大雁塔前的合影。

在西安大雁塔前的留影，是在一九五○年代中期時拍攝的。這張照片讓我憶及當年我在西安求學時與二姊相處的一段時光。二姊當年在西安石油學院任教，那時學院成立不久，許多教師來自全國各地，抱著為國家培養石油人才的願景走到一起。

二姊生性熱情開朗又喜愛文體，在校期間是各項活動的積極分子，畢業後為了響應建設大西北的號召，她毅然決定報名前往西安。父親心裡當然不捨但還是支持她，母親得知愛女要遠離上海去西北，哭得傷心。

二姊是個要強的人，一旦決定了，她是義無反顧的。在石油學院任職後，她更是傾注全力教學，動手自製教學模具，講課深入淺出、語言生動，並善於與學生交流 ，所以深受歡迎，幾度評為學院的先進教師。

我是第一次離開上海出遠門求學，到西安後二姊對我倍加照護，在教職之餘，帶我到西安各處去開開眼界。我生平第一次吃到西安的褲帶麵，真是嚇了我一跳，端上來的是一個小臉盆，面條寬的恰如褲帶；日後又陸續吃到了西安著名的羊肉泡饃、黃桂柿餅、肉夾饃等各種美食。

我一直還記得二姊講述的一個笑話，那時她初到時聽不懂西安話，有一次傍晚返校途中，走進一家麵館點了一碗麵，店主回她說：「母牛麵了。」二姊心想西安人真講究，難道牛肉麵還分公牛與母牛嗎？二姊答道：「那就母牛麵吧！」

店主見二姊還是坐著沒動，就說：「母牛就是母牛，妳還坐著幹嘛？」二姊一頭霧水，面對店主一臉茫然。原來西安話「沒有 」二字與「母牛 」的發音雷同，母牛麵就是沒有麵了。二姊雖沒吃到麵卻一直沒忘記這段趣事，這個笑話留給我很深的印象，令我至今不忘。

二姊還帶我去各處觀光，一個深秋的周末，她帶我去造訪西安市著名的地標大雁塔，經二姊介紹大雁塔的歷史，讓我有茅塞頓開的感覺。

大雁塔是唐代的建築，是玄奘自西方取經歸來為保存佛經而建。坐落在大慈恩寺內，是一座具有西域風格的樓高七層佛塔，它是方型而非多邊形，外貌具有西北黃土高原的本色。我們當年去造訪時遊客稀少，一切保持著古樸、歷經滄桑的莊嚴原貌。現場十分安寧，我們環繞四周然後進入塔內沿塔梯登上，在高處流覽西安的市景。

離開時經過一個攝影攤位，一個小伙子揹著相機向我們招攬生意，說這是西安名勝應拍照留念；我們給他說動了，於是二姊和我站在大雁塔前，「卡嚓」一聲就留下了這張珍貴的照片。

一九五○年代中期，旅遊還不盛行，中國著名名勝古蹟都還保持著原有的歷史痕跡。二○一七年回國探親，二姊為我們訂了旅遊團，其中有西安一站，我們又一起重遊大雁塔。

我向二姊提議再回到大雁塔前，原地拍照以資紀念，遺憾的是大雁塔已成為熱門的旅遊地，列入全國重點文物保護單位，塔身周圍被重重的商業建築包圍起來。大雁塔也重塑金身整修一新，完全沒有當年的古樸無華及特有的滄桑感了。

原來我們攝影的方位已成了保護區，閒人禁入，想複製當年的攝影格局已經完全不可能了，真令人感到遺憾。

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