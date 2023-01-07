我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

童心，同心

魯秋琴

每回走進教室，總會想起歌手羅大佑的「童年」和那段愛作白日夢的日子，哪兒有風，我的心就飛騰；哪兒有浪，我的腳就不斷追趕。講台上那些叨叨絮絮的老生常談，彷彿是千篇一律的頌經，窗外飛過的雲都比老師好看。

但這會兒，我站在講台上，努力地想捉住零星的注意力。摸進口袋中，找出半截雷根糖，忽然有了靈感，「喜歡Jelly Beans嗎？」立刻得到全場學生的注意，五十幾副耳朵拉長了，等待下一個驚喜。

我開始把雷根總統的故事迅速地編進教材中，當他們聽到雷根總統每回開會，都等雷根糖送達才願意開會時，孩子們瞬間像是遇上了知己，紛紛舉手發問：「他喜歡哪一種味道？」

那一刻，我明白自己已經征服了這堂課，以下的故事，學生們不會忘掉任何一個細節。故事不是我編的，它嵌在加州雷根糖工廠的牆上，只是被我套進課堂中當作道具。

在美國幾任的總統中，雷根算是一個傳奇性人物，一九八七年六月時，面對冰冷的柏林圍牆，他向蘇聯共產黨總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）喊話：「戈巴契夫先生，如果你追求和平、如果你追求蘇聯與東歐的繁榮、如果你追求自由化，請你打開這道門，請你拆毀這道牆。」至今仍令人難忘。

雷根在任初期，有一次被槍擊中重傷，子彈穿入胸部，情況危急。在生命交關的當頭，雷根面對趕來探視的妻子南茜，第一句話竟是：「親愛的，我忘記躲開了，抱歉！」孩子們學著他的冷笑話，在校際籃球賽上，竟然出現了雷根名言：「親愛的隊友們，我只是忘記躲開球，抱歉！」

孩子們把歷史課當成了話劇課，不時要求借十分鐘演雷根，我也推波助瀾，把這些當教材，忽而放在賓果遊戲，忽而作成幸運輪，我的歷史課就此成為學生的熱門課；每當有老師請假，校長就會來找我商量，「再讓雷根先生出馬吧」。

雷根有個著名笑話，美國人說：「在我的國家，我可以走到橢圓形辦公室，重擊總統的桌子說：總統先生，我不喜歡你管理國家的方式。」俄國人說：「我國也可以這樣做，我們可以走到克里姆林宮，敲擊總書記的辦公桌說：總書記，我不喜歡雷根總統管理美國的方式。」

這個故事被翻成了校長比爾的故事，放在招生廣告中。「在我們學校，我可以走到比爾校長辦公室，重擊桌子說：校長先生，我不喜歡你管理學校的方式。來我們學校，您是半個主人！」那一年，我們吸收了一整班的公立學校學生。

校長雖然很開心，但是仍然吹毛求疵給了建議：「蕭老師，別把歷史停在第四十屆總統啊？」我回他說：「校長先生，請您告訴我，除了雷根，您還記得哪一位總統？」

許多年後，我在街上忽然聽見一聲怪叫，「我的雷根糖在哪裡？沒有雷根糖不開會！」回頭一瞧，果真是那群寶貝學生們正在向我做鬼臉。

雷根總統就從雷根糖走入了孩子心中，而我也沾了光，在他們的童年中加了一些甜蜜的味道，那是一九八九年以後再也找不回的美夢。

戈巴契夫 加州 招生

上一則

老書店的鬼魂

下一則

小病人的夢想

延伸閱讀

世足3冠「球王」比利82辭世 用球技讓世界看見巴西

世足3冠「球王」比利82辭世 用球技讓世界看見巴西
球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名

球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名
足球／比利病逝舉國哀悼3天 巴西總統：偉大愛國者

足球／比利病逝舉國哀悼3天 巴西總統：偉大愛國者
大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49

有個好媳婦

2023-01-02 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02

旅館驚奇

2023-01-01 02:00
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16
黛安∕圖

白日尚長

2023-01-03 02:02

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成