每回走進教室，總會想起歌手羅大佑的「童年」和那段愛作白日夢的日子，哪兒有風，我的心就飛騰；哪兒有浪，我的腳就不斷追趕。講台上那些叨叨絮絮的老生常談，彷彿是千篇一律的頌經，窗外飛過的雲都比老師好看。

但這會兒，我站在講台上，努力地想捉住零星的注意力。摸進口袋中，找出半截雷根糖，忽然有了靈感，「喜歡Jelly Beans嗎？」立刻得到全場學生的注意，五十幾副耳朵拉長了，等待下一個驚喜。

我開始把雷根總統的故事迅速地編進教材中，當他們聽到雷根總統每回開會，都等雷根糖送達才願意開會時，孩子們瞬間像是遇上了知己，紛紛舉手發問：「他喜歡哪一種味道？」

那一刻，我明白自己已經征服了這堂課，以下的故事，學生們不會忘掉任何一個細節。故事不是我編的，它嵌在加州 雷根糖工廠的牆上，只是被我套進課堂中當作道具。

在美國幾任的總統中，雷根算是一個傳奇性人物，一九八七年六月時，面對冰冷的柏林圍牆，他向蘇聯共產黨總書記戈巴契夫 （Mikhail Gorbachev）喊話：「戈巴契夫先生，如果你追求和平、如果你追求蘇聯與東歐的繁榮、如果你追求自由化，請你打開這道門，請你拆毀這道牆。」至今仍令人難忘。

雷根在任初期，有一次被槍擊中重傷，子彈穿入胸部，情況危急。在生命交關的當頭，雷根面對趕來探視的妻子南茜，第一句話竟是：「親愛的，我忘記躲開了，抱歉！」孩子們學著他的冷笑話，在校際籃球賽上，竟然出現了雷根名言：「親愛的隊友們，我只是忘記躲開球，抱歉！」

孩子們把歷史課當成了話劇課，不時要求借十分鐘演雷根，我也推波助瀾，把這些當教材，忽而放在賓果遊戲，忽而作成幸運輪，我的歷史課就此成為學生的熱門課；每當有老師請假，校長就會來找我商量，「再讓雷根先生出馬吧」。

雷根有個著名笑話，美國人說：「在我的國家，我可以走到橢圓形辦公室，重擊總統的桌子說：總統先生，我不喜歡你管理國家的方式。」俄國人說：「我國也可以這樣做，我們可以走到克里姆林宮，敲擊總書記的辦公桌說：總書記，我不喜歡雷根總統管理美國的方式。」

這個故事被翻成了校長比爾的故事，放在招生 廣告中。「在我們學校，我可以走到比爾校長辦公室，重擊桌子說：校長先生，我不喜歡你管理學校的方式。來我們學校，您是半個主人！」那一年，我們吸收了一整班的公立學校學生。

校長雖然很開心，但是仍然吹毛求疵給了建議：「蕭老師，別把歷史停在第四十屆總統啊？」我回他說：「校長先生，請您告訴我，除了雷根，您還記得哪一位總統？」

許多年後，我在街上忽然聽見一聲怪叫，「我的雷根糖在哪裡？沒有雷根糖不開會！」回頭一瞧，果真是那群寶貝學生們正在向我做鬼臉。

雷根總統就從雷根糖走入了孩子心中，而我也沾了光，在他們的童年中加了一些甜蜜的味道，那是一九八九年以後再也找不回的美夢。