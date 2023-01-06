《老照片說故事》越南西貢天后宮

越南西貢天后宮。

一九七五年四月，南越淪陷，新政權的排華政策造成一九七八年華人 倉皇出逃的難民潮；很多西貢華人在逃渡前，曾前往天后宮祈求媽祖庇佑平安到達彼岸。

其實，遠在十七世紀中國清朝時期，反清復明的漢人志士也曾坐船逃離祖國，到越南 南部。由中國到越南的船隻，不管是經商或是政治避難的人，都感念媽祖庇佑，他們在西貢堤岸籌款建立穗城會館，祀奉媽祖林默娘、龍母娘娘及金華娘娘，所以當地華僑習慣稱會館為「天后宮」或「阿婆廟」。

建立穗城會館的初衷，除了祀奉媽祖外，也是往返商家暫時停留棲身之所、逃難移民同鄉聚集的聯絡地點，及其子弟學習的臨時教學場所；會館是一個匯集宗教、經濟、教育 、文化、政治於一身的華人民間組織。

媽祖林默娘在越南的傳說中，和大陸、台灣等地民間流傳的故事版本細節可能稍有出入。媽祖在宋代建隆元年出生於福建泉州莆田縣，從出生至滿月均沒啼哭過，所以取名林默。長大後，據說有一天，父親及兩個兄長由福建載鹽出海運往江西販賣，途中突遇暴風雨，沉船後三人在巨浪中翻滾。與此同時，正在家中織布的林默突然緊閉雙眼，雙手有如緊抓著什麼一樣。

母親驚慌大力搖晃女兒，女兒支吾說不出聲。良久，林默悠悠醒來，放聲大哭，原來朦朧中她似乎揪住父兄三人衣領，在怒海中掙扎，可惜被母親喚醒，只救得兩個哥哥，父親不幸罹難。從此林默聲名大噪，二十七歲羽化升天後顯靈，在海濱救人，沿海鄉民紛紛立廟祀奉，歷代帝王尊祂為「天妃」，康熙更奉祂為「天后」。

我在同德中學上學時，每天沿途經過很多會館，聽長輩們闡述才知道它們由西貢堤岸五大華人幫會各自管理，分別有廣肇的穗城、潮州的義安、海南的瓊府、客家的崇正，以及福建的溫陵、霞漳、三山。這些會館曾一度是各幫會的幫公所，都有祀奉媽祖。

上文科大學時研究越南古文學，我閱讀了越南阮朝時期編篡的文獻「大南一統誌」，裡面雖有提到這些會館，但只一筆帶過，穗城會館何年正式興建，並沒有細節；若從目前會館中的一八三○年的「重修穗城會館碑記」中推敲，也許可回溯到一七六○年。

如今，在越南的華裔或越裔心目中，媽祖不只是航海的保護神，還是救苦救難、消災解厄的萬能之神。到越南的遊客，紛紛前往瞻仰天后神采，欣賞中國式廟宇的雕梁畫棟，研究會館裡的歷史文物如壁畫、楹聯、匾額、碑記等。一九九三年，穗城會館獲越南文化部門列為歷史文化古蹟。