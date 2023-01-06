隨著醫療器材的演進，診斷疾病的方法日新月異。想當年來美國念書時，我手上還小心翼翼地拿著一份胸部X光片進關。今年七月中，因爲右腿的麻痛，讓我有機會做了MRI（核磁共振）。

看了朋友推薦的專科醫師之後，他要我去做MRI來了解我的脊椎狀況。預約時間時，除了填寫一些個人和保險資料之外，還要回答詳盡的問卷表。看到這些琳瑯滿目、平日很少深入瞭解的醫學 專用名詞，一個頭兩個大，幸好負責接待我的這個小姐，很有耐心地回答我的問題。

到了那一天，我懷著半好奇半緊張的心情，戰戰兢兢走入放射科做事前準備。換好衣服、戴上鼻梁上沒有金屬夾片的口罩 後，進入MRI儀器房間。操作儀器的是一名和藹可親的先生，他熟練地讓我躺在一張長形病床上，詳細解說MRI操作步驟，還讓我戴上耳機、蓋上溫熱的毛毯。

他告訴我，在操作進行時，如果緊張得無法承受時，馬上緊捏手上那一顆連接警告燈的橡皮球，他會立刻停止操作。他還說，因爲我們東方人的體型較小，整個過程，大概只需要三十分鐘。

雖然事先上網查過一些資料，也知道操作時，兩耳會聽到音量不小的各種儀器操作聲，但沒有身臨其境，的確是很難想像的。在轟隆轟隆聲中，不停地穿梭著一陣陣比平日在林中步道 走路時所聽到啄木鳥聲更大的啄木聲，或像西部槍戰影片中驚人的連環機關槍聲，以及一些我實在無法描繪的各種聲音。

此時想到在全球新冠病毒爆發前去中東旅遊時，我們幾個團員在深入一個小號埃及金字塔內時，看到一名女士還沒跨進幾步就緊張地打退堂鼓，她大概患有所謂的幽閉恐懼症吧。我雖然手握著橡皮球，但當身體緩緩移入儀器中時，我還是能夠忍受，沒去捏這橡皮球。平日我不是一個很虔誠的佛教徒，但此刻我還是盡量靜下心來，默誦「心經」。在默誦到第六遍時，整個操作順利完成，結束了我生平第一次MRI經驗。

醫師看了MRI檢查結果，說以我的年紀而言，脊椎還算正常，在遵照醫師的指示做運動後，右腿麻痛雖已消失，但右膝內側和後面仍然疼痛。有了上次經驗，我識途老馬般又做了一次MRI，這次發現右膝蓋已經有老化現象及骨腔積液的問題，人上了年紀，身體器官逐漸老化是無法避免的事。唯有希望以現今醫療技術的進步，能為大家解決一些身體上的病痛。