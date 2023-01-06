MRI體檢
隨著醫療器材的演進，診斷疾病的方法日新月異。想當年來美國念書時，我手上還小心翼翼地拿著一份胸部X光片進關。今年七月中，因爲右腿的麻痛，讓我有機會做了MRI（核磁共振）。
看了朋友推薦的專科醫師之後，他要我去做MRI來了解我的脊椎狀況。預約時間時，除了填寫一些個人和保險資料之外，還要回答詳盡的問卷表。看到這些琳瑯滿目、平日很少深入瞭解的醫學專用名詞，一個頭兩個大，幸好負責接待我的這個小姐，很有耐心地回答我的問題。
到了那一天，我懷著半好奇半緊張的心情，戰戰兢兢走入放射科做事前準備。換好衣服、戴上鼻梁上沒有金屬夾片的口罩後，進入MRI儀器房間。操作儀器的是一名和藹可親的先生，他熟練地讓我躺在一張長形病床上，詳細解說MRI操作步驟，還讓我戴上耳機、蓋上溫熱的毛毯。
他告訴我，在操作進行時，如果緊張得無法承受時，馬上緊捏手上那一顆連接警告燈的橡皮球，他會立刻停止操作。他還說，因爲我們東方人的體型較小，整個過程，大概只需要三十分鐘。
雖然事先上網查過一些資料，也知道操作時，兩耳會聽到音量不小的各種儀器操作聲，但沒有身臨其境，的確是很難想像的。在轟隆轟隆聲中，不停地穿梭著一陣陣比平日在林中步道走路時所聽到啄木鳥聲更大的啄木聲，或像西部槍戰影片中驚人的連環機關槍聲，以及一些我實在無法描繪的各種聲音。
此時想到在全球新冠病毒爆發前去中東旅遊時，我們幾個團員在深入一個小號埃及金字塔內時，看到一名女士還沒跨進幾步就緊張地打退堂鼓，她大概患有所謂的幽閉恐懼症吧。我雖然手握著橡皮球，但當身體緩緩移入儀器中時，我還是能夠忍受，沒去捏這橡皮球。平日我不是一個很虔誠的佛教徒，但此刻我還是盡量靜下心來，默誦「心經」。在默誦到第六遍時，整個操作順利完成，結束了我生平第一次MRI經驗。
醫師看了MRI檢查結果，說以我的年紀而言，脊椎還算正常，在遵照醫師的指示做運動後，右腿麻痛雖已消失，但右膝內側和後面仍然疼痛。有了上次經驗，我識途老馬般又做了一次MRI，這次發現右膝蓋已經有老化現象及骨腔積液的問題，人上了年紀，身體器官逐漸老化是無法避免的事。唯有希望以現今醫療技術的進步，能為大家解決一些身體上的病痛。
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