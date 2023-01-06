小時候跟著大人們去做集體工，大家都知道其實是去磨洋工，常常把下巴撐在鋤頭把上，懶洋洋地歪站著，閒扯的時候多，沒章沒法地瞎掰；他們口中說出的「肉口味」，當時我怎麼也理解不了，更琢磨不透。

有一次我們正在長連界燒灰，我三叔說：「這回運氣好，洪哥家在陝西當兵的小舅子回家探親，帶了幾顆蘋果 ，我剛好碰上了，他的老婆切了一片給我品嘗，又脆又香的，味道滿好。」根叔順口就是一句：「那呀，肉口味。」

有一年臘月，我們在寒風中平整村後山嶺上的那條毛馬路，松松伯到山腳下一戶人家上茅廁，回來神神祕祕地說：「山下不知哪個家裡在燉墨魚湯，好香啊！蹲在茅廁上都忍不住流口水了。」平平爺不屑地說： 「你看你這出息，怕是什麼神仙湯呀，肉口味。」一臉看不起松松伯的樣子。

這口氣與神情讓我很不解，平日裡他們說起三更半夜到公社食品站排隊買肉總是口水四溢、滿臉陶醉，好像能吃上肉就成了活神仙似的，怎麼這下子「肉口味」就成了不屑的樣子？回想起家人談起有關肉的話題，也覺得肉是好東西，味道好又能養人。

母親每次看到我感冒，總要跟我說：「家裡幾個孩子當中，你體質最弱，那年生你的時候，坐月子期間完全沒看到肉影，哪有奶水給你喝；你沒奶喝，就一個勁地生病，總也治不好，病到死邊了，算你命大，老天爺又讓你活過來了。」

說起這些，母親好像覺得虧欠我似的，有時摸摸我的頭，有時捏捏我的手，讓我多得到了不少的母愛。

記得有一次，我們幾個娃娃一人捧一個大碗，碗裡的苕米飯（大米混雜著紅薯米）舀得滿滿、堆得高高的，在「尖山」裡埋一點菜；端著碗走出屋外，或蹲在禾場裡，或倚靠在廊柱上默默地吃著。我靠在火房外的板壁上，嘴裡吃著飯，屋裡只有爺爺、父親和母親。

我聽見父親對爺爺說：「這些兔崽子，個子都不高，怎麼吃起飯來一個個那麼厲害，那麼大一碗的飯舀了一碗又一碗。」爺爺責備父親說：「不吃飯你說吃什麼？娃娃們的腸子上都起了車路（方言，意思是腸子都生鏽了）了，你看他們吃的菜，炒的是鹽菜（蘿蔔葉子曬乾後醃製的罈子菜），打湯的還是鹽菜，哪裡能看到一個油腥子，這裡又有兩個月沒見過葷了吧？」父親覺得爺爺生氣了，沒有再出聲。

有一年過年，生產隊殺了一隻豬，男人們都在分肉，每雙眼睛都盯著分肉的幾個人，生怕分得不均勻。分好後標上編號，抓到哪一股就是哪一股。

那一次父親運氣不太好，抓到的那一股瘦肉多肥肉少，他自己早就有點不高興，回到家裡，母親一看盡是瘦肉，就數落起父親說：「哎呀，這個肉沒有肥肉啊！煮的時候還要放油，家裡哪裡還有油呀？」

父親一聽，心裡悶著的氣突然爆發了，抓起那股肉就甩到了門外的水田裡，蹲在門外的老黃狗，縱身一躍撲過去，叼起就鑽進了廁所；我們緊追過去，但肉已經髒兮兮，不能吃了。那一年，我們家過了一個沒有肉可吃的年，一家人都悶悶不樂，母親時不時眼淚汪汪。

這一幕幕分明都是在告訴我，在當時的村民眼裡，肉確確實實是難得吃到的好東西，也是人們渴望吃到的美味。但直到我到外地求學離開村子時，都沒有弄明白「肉口味」要表達的究竟是什麼意思？

五年前，父親九十大壽，我回去給他老人家賀壽，也來了許多親朋好友，大家喝酒吃肉，熱熱鬧鬧地談著各自的見聞。一個表叔說：「春伢子在廣州做生意發財了，我上次碰到他的時候，車子換成寶馬X5了，那車可要五、六十萬（人民幣）呀。」有的誇讚春伢子能幹，有的說春伢子碰上貴人，但有一個後生子揮著手臂說：「哎呀，五、六十萬的車也只是肉口味，這有什麼好說的。」

這一下子我突然開竅了，明白了「肉口味」原來是說肉雖然好吃，但不像米麵、紅薯之類是活命的必需品，有得吃當然好，沒得吃也無關緊要，就像現在人們說的奢侈品一樣。

我終於明白，原來肉是那個時代的奢侈品，難怪一年到頭吃不了幾回，蘋果、墨魚也是奢侈品，我們嘗都沒嘗過。如今原來的奢侈品紛紛退位了，豪車等一批批新東西，變成了年輕人的「肉口味」。