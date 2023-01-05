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《老照片說故事》相差十二年的照片

文、圖／巫嘉清
二○○○年初遊羅德斯島，筆者（左）與外子合影留念。
二○○○年初遊羅德斯島，筆者（左）與外子合影留念。

二○一二年夏天，外子參加一個在遊輪舉辦的醫學講座會，起因是美國各州的醫師公會都有規定每年要完成多少「持續醫學教育」 學分才可以換執照，學費可觀。

各大醫學院和一些專業公司都有提供服務，為了吸引醫生們報名，他們會在會場地點上競賽，知道多數醫生們收到傳單，主題固然重要，但地點才是決定因素。於是一年四季從一流的滑雪勝地，到地中海、加勒比海、夏威夷、紐約、聖地牙哥等旅遊勝地，應有盡有，任君挑選。

後來主辦者們更靈機一動，把課堂搬上遊輪，在遊輪不靠岸的航海日，他們就趁機上課，很受醫生們歡迎，通常他們會順便帶著家人當作度假，皆大歡喜。

在慶祝結婚四十周年時，外子報名參加一個遊輪上的課程，這是從羅馬出發，到西西里島、聖多里尼、米克諾斯島、羅德斯島、艾菲索斯、雅典，最後回到羅馬的航程。除了聖多里尼島，其他地方我們在二○○年第一次坐遊輪時已去過，但那時只是走馬看花，現在能賺到學分，再去一次又何妨。

記得在二○○○年到羅德斯島時，當地的女導遊能言善道，帶我們走完古城中心後便帶大家上車周遊各景點，半山上很多漂亮的房屋花園，她說：「羅徳斯這裡的太太婦女們，每天都會到市場採購食材，煮兩頓新鮮飯菜。」聽到這裡，全車譁然，男士們喜上眉梢，羨慕得流口水；太太們頻叫：開玩笑呀，誰有這本事？但導遊小姐這番話深深印在外子的腦海裡，連帶使羅德斯島評價地位高升，二十年不變。

後來回到市區有自由時間，我們隨便走走，看到一個三拱門，便請旁人替我們拍了一張照片留念。沒想到十二年後，遊輪又把我們帶回來羅德斯島，舊地重遊，不知不覺竟又走到這個拱門來。我驚喜地拉著外子，要他站在相同位置再拍一張，他一臉茫然說：「什麼重拍？我們在這裡照過相？沒有吧！」我懶得爭辯，趕緊請路人替我們拍照。

二○一二年重遊羅德斯島，在相同的拱門前，筆者再度與外子合影。
二○一二年重遊羅德斯島，在相同的拱門前，筆者再度與外子合影。

回家之後，費了些時間才找到那張舊照片，把兩張照片排在一起，不禁感慨，那時我們才五十歲，仍屬年輕健壯，十二年後的我們已有歲月痕跡。改天再來一張「七十耆老同偕白髮重尋舊跡」，該是多麼美好的事。

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