立秋過後不久，住在故鄉的小揚與我電話聊天，他隨意地說：「又到了山稔成熟時，前天與五歲大的孫子回鄉，孫子跟著村中的孩子去雪娘山摘山稔。」我透過窗口觀望，見幾隻小鳥飛遠了，我惦念地說：「幾十年了，還記得與文章叔在雪娘山摘山稔。」

老家是在中國粵港澳大灣區 的一座小城市，離城區二十里外，有我兒時住過多年的鄉村。一九七○年代初，有一天，天色濛濛亮，村中小夥伴小揚來敲門。

小揚提著竹簍子說：「我老爺爺昨天上山，順路給我摘回一捧山稔。」小揚說：「老爺爺摘回來的山稔好甜。」

我想走回屋裡大堂拿取牆上的竹簍。父親有編織竹製品的手藝，晚上坐在家裡大堂，借著一盞隨風搖晃的煤油燈，拿一條條削得薄薄的篾片織出籮筐、蒸籠、篩子、簸箕等竹製品。

小揚將竹簍放在地面，從中拿起山稔遞給我說：「我留給你的，試一試甜不甜？」我接過山稔，掂起兩個塞進嘴裡說：「真的好甜。」正對話時，一個斯斯文文、戴近視眼鏡的中年人經過，他看起來身強體壯，人又幹練，人們偶爾喊他「文章叔」，大多叫他「幹部老師」。小揚開心喊一聲：「幹部老師您好。」

文章叔笑迷迷說：「摘山稔嗎？」我搶在小揚前面說：「幹部老師，我們想去摘山稔。」文章叔笑意不失說：「去雪娘山摘山稔吧！幾天前我去過半山腰，那兒山稔樹多，掛果也多。」

我走入大堂取下竹簍，文章叔看看我的竹簍說：「爸爸織的嗎？」我說：「如果幹部老師喜歡，我要爸爸替你織個竹簍。」

走在田間小路，坑坑窪窪，文章叔步履輕快，我和小揚氣喘吁吁地尾隨後面。

文章叔半年前才從廣州回到村子，聽家中大人說，文章叔是下放幹部，在廣州某單位做領導，還有人說他是老師。大人還說，文章叔自小讀書聰明，年輕時赴廣州求學，大學畢業留在廣州。他這次返回村子住下，身邊卻不見家人同來，遠遠看著他的背影，覺得他孤單無助。

夜晚來了，村中小夥伴玩捉迷藏，在文章叔門前跑過。望見他屋子那盞煤油燈光透過窗口灑出來，小夥伴猜測文章叔是不是正在讀書或寫字？我們不敢喧嘩，盡量放慢腳步走過去。由於大人說文章叔是「幹部」，又有人說他是「老師」，村中小夥伴就兩者合為一體，約定俗成稱他「幹部老師」。文章叔隨和地說：「幹部老師，這名號不錯，我喜歡。」

文章叔那間老房子，據說由他老爺爺年輕時建起的，早年老爺爺輾轉下南洋打工謀生，流血流汗省下一些錢，再回村子蓋房娶媳婦。房子設計成左右兩側是居室，即一廊一房，這樣可讓兩家人分開住居。

時間一晃，過了很多年，在村子的堂兄本以為堂弟文章住在廣州，想當然包攬了整間老房子。哪料到堂弟某天說回來就回來，堂兄極不情願地退回本來屬於文章叔的廊房。左鄰右舍熱心，出面將老房子收拾幹淨。畢竟堂兄弟之間每天見面，文章叔早出晚歸與堂兄打招呼，日子久了，堂兄可能心有慚愧，從此盡力幫忙。

初回村子的文章叔，下田幹活比很多人都勤快。另外，文章叔開口說話，有條有理有分寸，村人不服不行。不用很長時間，村人認同他有文化而另眼相看。

那天走近雪娘山，文章叔與我們分開走，繼續與村人在山腳下勞動。我與小揚沿著山路走上半山腰，但見落入眼前的山稔樹，果實沉甸甸掛滿枝頭。

過一會兒，文章叔也來到半山腰，原來熱心村人念著是集體勞動，索性提議他來幫我們摘山稔。文章叔細心教導我們如何摘山稔，一字一語地說：「山稔未熟時，是苦澀；山稔成熟後，是甘甜。」對於文章叔這句話，我與小揚都覺得大有生活道理。

摘山稔過程快樂，不到一個小時，我與小揚的竹簍裝滿了山稔。文章叔舉目張望，我們學著文章叔的動作注視廣闊的田野，小揚問：「幹部老師，你望什麼？」文章叔目光不離遠方，期待地說：「望遠方，看未來。」一下山，我們就與小夥伴分享摘山稔的樂趣，我和小揚喜孜孜地說：「幹部老師說，雪娘山的山稔確實很甜。」

一九八○年代初，文章叔要返回廣州了。村人這才清楚之中內情，在特殊的年月裡，敢講真話的文章叔在家人與朋友苦勸之下，別離親人回到鄉村。等到撥開烏雲見晴天，文章叔重返廣州工作。

文章叔離開村子前，恰逢又是立秋過後，村人說要送一些農產品給文章叔帶回去，他笑笑說：「雪娘山半山腰的山稔成熟了，要帶就帶山稔吧！」

我們又再趕往雪娘山，更覺得漫山遍野流溢山稔果香。文章叔專門攜帶由我父親替他織的竹簍，同去的村中大人與小夥伴，興高采烈摘了一竹簍山稔。

次日一早，文章叔搭上長途班車，村中小夥伴向他揮手道別。文章叔搖下半邊車窗，兩手舉起裝滿山稔的竹簍，笑著說：「望遠方，看未來。文章叔退休 後，回來再摘山稔。」村中小夥伴高聲喊：「幹部老師，我們等著呢，等你回來雪娘山摘成熟的山稔。」