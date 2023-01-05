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神仙粥

葉國新

數月前南加世界日報刊登楊毛女士文章「祖母的神仙湯」，引起許多女性讀者的共鳴。神仙湯一文之所以引起極大共鳴，是因文中精髓展現了善良辛勤的老百姓，因為戰亂遷移至一個全新環境的奮鬥歷程。

無獨有偶，內人剛好也是在台中眷區出生長大，我去世的岳母也曾在當年烹煮類似的「眾仙湯」，那些節儉困苦的日子，岳父母攜手帶大了五個小孩的辛勞，是我們後輩永遠難忘的回憶。

轉瞬間，自己也升格為「袓」輩級，數年前漸漸發現了自己固定的飲食習慣，有了些微的變化，每頓飯桌上必要有一大碗湯，作用是幫助吞嚥順暢。年老了，食道蠕動功能較差，飯間常要湯水沖吞，否則打嗝不止，甚至逆流嘔吐，可能會造成吸入性肺炎。

曾幾何時，我也漸漸地喜好稀飯，自己老了才了解到為何老人家多愛喝稀飯，一來容易吞嚥，二來老人家常怕上洗手間，於是就不想多喝水，因此往往造成身體缺水。為了以上的種種原因，我的懶人包稀飯速成菜單就出爐了。

每天晚間電飯鍋飯熟後，趁著菜餚還沒有弄好，我先移出裝飯內鍋，掏出一碗熱騰騰的飯，放入另一個內鍋裡，加上四碗的熱水。放回到原來的電鍋裡，外鍋添水，按下煮鍵，再等五至十分鐘。煮鍵上跳，這時我再加些薑絲、食用油、雞粉和少量鹽和白胡椒粉，最後灑些蔥花就大工告成。

每次我完成了一道簡陋的餐點，我照例必問內人評點我的功力。她也照例誇獎一番，兩人互相吹捧，我自豪稱為「神仙粥」。

南加 世界日報

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