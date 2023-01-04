《老物件情懷》畢業紀念冊

台灣師大附中實驗十班畢業紀念冊。

在台灣念書的學子，快畢業時，學校都會要學生們繳費印行一本畢業生紀念冊。一九六○年，我從台灣師大附中快畢業時，學校循例也準備發行紀念冊。

沒想到那年出了一個狀況，校方正在蓋游泳 池，經費有些短缺，就要求全校學生樂捐。我們詢問校方，游泳池第二年建成後，畢業校友可否使用？答覆是游泳池只對校内學生開放。全班同學聽到這個答案群情憤慨，決定不捐款；校方居然也祭出殺手鐧，說不捐款的話就不發紀念冊給我們。那時年輕氣盛，覺得不發沒什麼了不起，我們自己編一份不就得了？

當時因為立刻就要參加大專聯考，每個人都要加緊準備，時間非常急迫，然而班上有五個同學成績優秀，可以免試保送最高學府台灣大學，所以這五人就自動請纓，由他們來主編。

於是他們分工，第一人收集師長及同學們的照片和許多生活照，第二人懇請師長們書寫勉勵文句，第三人撰寫同學素描，第四人負責同學的通訊錄，最後一人則提筆寫下班上某一天的活動描繪。於是，一本史無前例的「師大附中實驗十班畢業紀念冊」正式成刊（見圖）。

封面上的「Hur’r」是「猴兒」的英文音譯，這裡有個典故，我們班一向極為吵鬧，是全校聞名的搗蛋班。高一時，有名老師抱怨說：「你們真像一群嘰喳不停的猴子。」於是大夥以猴兒相稱，班導師葉先生也被稱為葉猴，教英文的袁老師是袁猴，班長成了錢猴，以後大家碰面時都只互稱一聲猴兒，連姓名或綽號都省了。現在見面還是猴兒長、猴兒短地打招呼。

在編製班刊時，有個音樂素養很高的猴兒，譜曲填詞了一首「班歌」：「群賢畢至，濟濟一堂，我十班名聞附中。相親相愛，同心同德，我十班誓為國棟。尚忍飄零？斜陽煙柳濃，山外喚征鴻。憑誰叮嚀？流水太匆匆。凡我同學宜珍重，修身齊家治國平天下，攜手赴大同。」

原本諸猴兒打算二○二○年在台北聚會，大力慶祝畢業六十周年，沒想到新冠疫情 肆虐全球，計畫被腰斬。好在猴兒們大都身強體壯、保養有方，因此決定等二○三○年時，再到台北大聚首了。