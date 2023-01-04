一九四六年，我在杭州初級中學開始學英文，我對這門課興趣很大，學了Good morning或Goodbye後，就開始練習使用，心裡感到自己會說英文了；後來學到「天方夜譚」、「魯賓遜漂流記」等故事，我更愛讀。當時學英文，就是跟著老師讀課文，死記生詞，不懂文法。

我們的英文課先後由王嬋運、王華恩老師執教。王老師第一節課就告訴我們，她下一節課就要聽寫今天所教的內容，要我們好好複習。到了第二天，她一上來，就在黑板上大書Dictation（聽寫），以後每節課都是如此，這個字也就牢牢地印在我的記憶裡；八十多年後，我眼睛一閉，腦海裡仍會出現這個詞的形象。

聽寫完畢，老師指定一排把聽寫本從後前傳，她要批改打分。我們也不知道哪天要收我們這一排，天天都是戰戰兢兢的，慢慢養成用心讀記所學內容，培養按時複習、記單詞和句子的習慣，啟蒙老師給我們打好了英文底子。

王老師當時盡量直接以英語上課，一些語法用語我們原本聽不慣，由於她經常重複，我們也聽熟了。我們還找到竅門，把一些難記的術語譯成好玩的話，如possession case（所有格），我們記成「泡十三壺開水」；把nominative case（主格）記成是「糯米豆腐泡開水」，這樣就生動地記住了。

王華恩老師在初三接課，他第一堂課上就說：「學生們常常喜歡學老師說話，我很歡迎大家學我的腔調說英語。」他要我們配合進度看原版的「實驗高級英文法」和「英語語法ABC」。

當時知名書店 有商務印書館，還有中華書局、開明書店、大東書局、中正書局等，每家書局都聘請名家編寫教科書；開明版的英文課本由林語堂主編，聲望很高。學校裡用什麼課本，通常由各班的任課教師選定，時而有這樣的情況，一年級的張老師多年選用開明書店的本子，而二年級換成王老師，他卻喜歡中華書局的教本。

我家住在開元路，離青年會很近，我經常去青年會玩，看「Life」等英文雜誌上的圖片，參加一些活動。三樓常有英文講演，我不管懂不懂，都坐在那裡聽。我聽過印度駐華大使演講，說他怎麼翻過帕米爾高原，經新疆訪華；還聽過南開大學校長張伯苓先生（周總理的恩師）的英文演講，由青年會的總幹事口譯，我不太懂，也聽得津津有味。

有一次，在樓梯上見我們的英語老師蘇松濤先生對同行的老外說：「Are you back home now？」我聽懂了，感到很高興，這樣的情景我至今未忘。

青年會經常放映原版電影，可以隨便看，我每周必到，印象深刻的有「居禮夫人」，她做鐳的試驗，玻璃盞擺滿幾個房間；居禮夫人得諾貝爾獎 不久後，她的先生卻被馬車撞傷去世。這些七十多年前的鏡頭至今仍歷歷在目。我後來大學研讀外語專業，當了一輩子外語老師，這是我那時想不到的。

一九五三年我進華東師大外文系學習，畢業後，和我一樣來自杭州的同班同學徐寶雲分派到杭初，和王嬋運老師同一個教研室，辦公桌相對，我心裡很羨慕。

前幾年我回杭州，徐寶雲已經去世，他的兒子徐川接待了我，帶我去看望王老師。老太太已有九十六歲高齡，是校內年齡最大的退休 老師，真是「仁者壽」啊。她的女兒和外孫也先後在杭初工作，這時也退休了，真是一門三代都是杭初人。家裡的第四代是一對四歲的雙胞胎，成天圍著王老師轉，給她帶來了歡樂。我今年也過了九十，祝王老師長壽，多看看世界的變化。